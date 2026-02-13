El Ayuntamiento de Jerez advierte de sanciones por entrar en Los Cejos del Inglés

El Ayuntamiento de Jerez se ha pronunciado este viernes tras las quejas de algunas personas que residen en Los Cejos del Inglés. En concreto, han asegurado que lo indicado "no corresponde con la realidad, ya que desde que comenzó la posibilidad de inundaciones, tras la importante crecida del río Guadalete, se avisó a todos aquellos vecinos que, como en otras ocasiones, pueden sufrir anegaciones de sus viviendas o incomunicación a través de las vías de accesos a sus zonas de residencia".

Desde el gobierno local añaden que "esto ocurrió tanto en Los Cejos del Inglés como la Ina, Las Pachecas y La Greduela el día 28 de enero en torno a las 22 horas, una vez que, tras la visita de la alcaldesa y la delegada de Medio Rural a La Ina, comprobaron la complejidad de la situación, con el comienzo de la inundación de la CA-3110".

En el caso concreto de Los Cejos del Inglés, "estas personas que denuncian supuesto abandono, fueron avisadas tanto por Protección Civil, en un principio, como por la Guardia Civil en posteriores rondas de aviso, como ocurrió en el resto de zonas".

Además, a todos esos vecinos, incluidos los de Los Cejos del Inglés, "se les informó a través de los delegados de barriadas rurales vía grupos de Whatsapp que suelen tener".

Así las cosas, desde el Ayuntamiento han señalado que los residentes de Los Cejos del Inglés están "todavía en la condición de desalojados e incomunicados y no pueden acceder a sus viviendas de ninguna de las maneras, hasta que no lo autorice la dirección del Plan de Emergencias". Por tanto, "si alguien aparece en este lugar, estaría cometiendo una ilegalidad y podrían ser sancionados por la autoridad competente, al poner en riesgo su vida y la de los dispositivos de emergencia".

Igualmente, "en relación a la queja por falta de ayuda y limpieza, se le ofrecerá como está ocurriendo en el resto de las zonas afectadas cuando llegue el permiso para su realojo ya que, como se puede comprobar, la zona no está en condiciones para acceder".