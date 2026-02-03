El Ayuntamiento de Jerez alerta de un bulo que circula por las redes y no se han suspendido las clases mañana miércoles

El Ayuntamiento de Jerez ha informado que se está moviendo a través de las redes sociales, sobre todo whatsapp, un bulo, una noticia falsa, sobre la suspensión de las clases en los colegios mañana miércoles 4.

El mensaje falso que circula por las redes es el siguiente:

Aviso Extraordinario: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Asunto: Suspensión temporal de actividades por alerta meteorológica extrema (Simulación).

El Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, en coordinación con Protección Civil, informa a la ciudadanía de las medidas adoptadas para la jornada de mañana, 4 de febrero de 2026:

Centros Educativos: Se decreta el cierre de todos los colegios, institutos y la Universidad (Campus de Jerez) debido a condiciones climáticas adversas imprevistas.

Actividad Laboral: Se recomienda el teletrabajo y evitar desplazamientos no urgentes por las vías públicas.

Transporte Urbano: El servicio de autobuses quedará reducido a servicios mínimos de emergencia.

Nota: Se ruega a los jerezanos y jerezanas permanecer atentos a los canales oficiales y actuar con máxima precaución.

Esto es una noticia falsa; desde el Ayuntamiento de Jerez se informa de que se está a la espera de que finalice la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias en Sevilla para adoptar las medidas que sean oportunas, pero que a mediodía de hoy martes 3 no hay ninguna medida tomada aún y que no se han suspendido las clases.