El Ayuntamiento de Jerez anuncia la creación de dos nuevos parques caninos

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, está trabajando en la memoria técnica para la ubicación de dos nuevos centros de esparcimiento canino, uno de ellos junto al CEIP La Marquesa y el otro en la avenida Nuestra Señora de La Paz, en la zona ajardinada próxima a la urbanización Renfurbis.

Características de los parques caninos

El Ayuntamiento de Jerez va a invertir en estas instalaciones alrededor de unos 30.000 euros. Serán espacios de unos 600 metros cuadrados de extensión delimitados por un cerramiento a base de malla tipo Hércules, con puerta de acceso doble y separación de zonas para perros medianos y de gran porte.

Contará con bebederos, elementos de juego para canes, iluminación y bancos.

La creación de estos centros de esparcimiento canino permitirá que los propietarios de perros puedan contar con dos nuevas zonas acotadas, donde podrán soltar a sus mascotas para que puedan realizar ejercicio y relacionarse con el entorno sin temor a que se escapen y sin molestar a otros ciudadanos.

Un total de 12 parques caninos en Jerez

Jerez cuenta ya con una decena de centros de esparcimiento canino repartidos por toda la ciudad, a los que se sumarán los nuevos de La Marquesa y avenida Nuestra Señora de la Paz, con el objetivo de fomentar el ejercicio físico y mental de los perros, creando un entorno seguro donde correr libremente.

Además, estos nuevos espacios van a contribuir al bienestar y comodidad de los propietarios, encontrando más zonas donde podrán interactuar con sus perros evitando conflictos y comportamientos indeseados en otros espacios públicos.