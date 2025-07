El pleno aprueba inicialmente el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Jerez para 2025

El pleno del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado de forma inicial el proyecto del presupuesto 2025 que "una vez aprobado, estará en exposición pública durante 30 días con el objetivo de que se apruebe de forma definitiva en el pleno de septiembre". La propuesta se ha aprobado con el voto a favor del Grupo Popular, la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra de los grupos de La Confluencia y Vox.

El delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado, que ha recordado que el presupuesto cuenta con el informe favorable del Ministerio de Hacienda, ha destacado que el gobierno municipal "ha mantenido el superávit como medida para asegurar la mejora del remanente, el reconocimiento de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, el superávit de estabilidad, la mejora del Pago Medio a Proveedores y mejorar la capacidad para afrontar el pago de la deuda financiera en el ejercicio 2025 y siguientes", añadiendo que cuenta con "unos ingresos históricos y el aumento de las partidas destinadas a servicios públicos y atención social", además de agradecer al Ministerio de Hacienda y a la Comisión Delegada la aprobación de facilidades financieras.

Los ingresos totales del Ayuntamiento se sitúan en 275,56 millones de euros -incluyen la venta de La Moncloía- y los gastos totales en 271 millones de euros, mientras que los ingresos totales del consolidado de estabilidad se sitúan en 300 millones de euros y los gastos totales de dicho consolidado en 296,01 millones de euros.

En el debate, Kika González (La Confluencia) subrayó que "estamos a años luz de lo que entendemos que es un presupuesto, se trata de una expresión cuantificada de cómo vamos a intentar resolver las necesidades del municipio con los recursos que tenemos. Después de dos años sin presupuestos cabía la posibilidad de haberlo consensuado con los grupos municipales, no se nos ha permitido participar de manera real y es una propuesta unilateral. No vemos reflejadas las necesidades que entendemos tenemos en la ciudad: autobuses, movilidad, mantenimiento de colegios, politicas de vivienda más allá de facilitar suelo, mejores servicios y espacios publicos, estado de bibliotecas... Nos piden un acto de fe, ponen partidas genéricas. No tenemos fe en el Partido Popular ni a nivel estatal, ni autonómica ni local por su política de recortes y privatizaciones, que van en contra de los intereses de la mayoría de las personas de aquí. Es imposible apoyar estos presupuestos en los que no hemos podido trabajar y no vemos que vayan a solucionar las necesidades de jerezanos y jerezanas".

Antonio Fernández (Vox) explicó que "pedir el apoyo del resto partido es tarea difícil, se hubiera necesitado ese consenso previo. Este es vuestro prepuesto, lleva el sello claro del Partido Popular. Es vuestro porque no hemos puesto ni una coma, tampoco va a sorprender a nadie. Entiendo el esfuerzo de traer un presupuesto teniendo en cuenta los mimbres que se encontró de administraciones anteriores y de la dirección de ciudad que le obligan a asumir. Es un presupuesto continuista que no hace hincapié en la cuestión principal que es la contención del gasto. Aumentar ingresos se cumple subiendo los impuestos, lo que se dijo que no se iba a hacer además de ahora la tasa de basura. En el tema de gastos hablamos de un aumento de 20 millones solo en gastos de personal, casi el 40% está comprometido de manera fija: de cada 10 euros que se ingresan, cuatro van para pagar personal y eso es a todas luces insostenible".

José Antonio Díaz (PSOE) lamentó que el presupuesto "aumenta en 50 millones y 40 van destinados a gastos de personal, no van destinados a mejorar los servicios publicos, van destinados a mejorar los salarios de los servicios públicos. Recoge los hachazos de la subida de impuestos, y nos llama la atención que se haya eliminado la partida de la pedanía de Cuartillos", además de presentar enmiendas en parques y jardines, limpieza, colegios y ayudas al alquiler para "mejorar el presupuesto".

Jaime Espinar (PP) insistió en que el presupuesto "mejora todos los servicios públicos, son los presupuestos que mejoran Jerez", y aseguró que las enmiendas del PSOE "son unos conceptos en los que saben que estamos trabajando".

Raúl Ruiz-Berdejo (La Confluencia) insistió en que "evidentemente no es nuestro presupuesto, sería ingenuo pensar que iban a coincidir prioridades que pensamos nosotros, estamos en las antípodas" antes de "detenerme en una cuestión importante: el incremento del 21,03 del gasto, un incremento estructural y para cuadrar, la previsión ingresos no deja de ser una estimación, en cierto modo muy optimista, y dudo mucho que lleguemos a esa previsión ingresos. En sucesivos ejercicios hay que buscar ese 21,03, me preocupa qué va a ocurrir en adelante".

Antonio Fernández (Vox) recordó "los 22 directores de área, tres coordinadores" para poner como el gasto de "2,5 millones euros al año en cargos intermedios", lamentó "las subvenciones ideológicas" y "coincidimos en que los ingresos son irreales, en qué tasación está La Moncloíta", además de que "el año pasado de 6 millones de intereses se terminaron pagando 15, un autoengaño contable, por eso vemos que el presupuesto no refleja estabilidad ni austeridad, es una huida hacia adelante teniendo en cuenta la situación económica de Jerez".

José Antonio Díaz (PSOE) aseguró que el gobierno municipal ha "engañado a los trabajadores de parques y jardines porque el aumento no ha quedado reflejado en el presupuesto municipal", abogó por aumentar en 700.000 euros las ayudas al alquiler, en un millón la limpieza para "dotar de personal las tardes y fines de semana", y aumentar la partida del mantenimiento de los colegios porque "el señor Aparicio, que no sé si se va como delegado provincial, ha dejado como unos zorros los colegios".

Modificación de crédito El Pleno también ha aprobado la modificación número TO54/2025 en el presupuesto municipal para el ejercicio 2025, prórroga de 2022, por un importe de 420.211,46 euros destinado al proyecto de instalación de línea de biorresiduos en el centro de tratamiento de residuos de Las Calandrias de Jerez. Este proyecto cuenta con una subvención de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en el marco del plan re recuperación, transformación y resiliencia Next Generation por un importe del 75 por ciento del total del proyecto, que asciende a 840.422,93 euros.

Espinar (PP) respondió que "los trabajadores no quieren verse en medio de una refriega PP-PSOE, ellos lo van a ver y el tiempo pondrá todo en su sitio".

Tras el enésimo rifirrafe entre María José García-Pelayo y José Antonio Díaz y un debate interminable sobre normativa de enmiendas y votación que pareció el camarote de los hermanos Marx, el Grupo Municipal Popular presentó una enmienda in voce aprobada con la mayoría del PP y la abstención del resto de grupos, en la que se autoinsta instando al gobierno local a que estudie la viabilidad de destinar el superávit del presupuesto a la mejora de servicios públicos como parques y jardines, limpieza viaria, mantenimiento de colegios y vivienda.

Igualmente, se rechazaron las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista por registro por la mañana debido a que entraron fuera de plazo al llegar con menos de 24 horas de antelación, normativa que se acordó, en su día, en junta de portavoces.