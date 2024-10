El Ayuntamiento de Jerez avanza en el proyecto de investigación Palimpsest junto a las ciudades de Milán y Lodz

El teniente de alcaldesa de Presidencia, Agustín Muñoz, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita, han participado esta semana en un encuentro con el alumnado de Cerámica de la Escuela de Arte de Jerez, donde han agradecido la implicación, tanto del centro formativo, como de la consultora Nomad Garden, la artista Estelle Jullian y los expertos multidisciplinares que aportan su experiencia y conocimiento al proyecto europeo Palimpsest.

Jerez participa en este proyecto junto a Milán y la ciudad polaca de Lodz, dentro del programa Horizon Europe 2020, uno de los instrumentos más potentes de la Unión Europea para fomentar la investigación y la innovación, mediante la concesión de 155.000 euros.

Agustín Muñoz ha incidido en la importancia que tiene para la ciudad tomar parte en proyectos como Palimpsest, que están vinculados al proceso de candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, iniciativas de transformación social, alineadas con los criterios europeos de inclusión, sostenibilidad e igualdad.

Asimismo, el teniente de alcaldesa ha destacado el aspecto integral del proyecto que se está diseñando en Jerez, propuesto por la artista francesa Estelle Jullian (bajo el título ‘The Songs from the Nearby Earth’) dado que no sólo aborda prácticas de reciclaje y reutilización, como pueden ser los residuos de la poda de la vid, sino que, además, vincula el paisaje de la campiña con la riqueza cultural de la tradicional zambomba jerezana.

Paisaje, sostenibilidad y patrimonio cultural

Concretamente durante estos días se ha iniciado, en colaboración con la Escuela de Arte de Jerez, la fase de creación del prototipo de este instrumento musical, en un proceso colaborativo en el que se ha incorporado el conocimiento de artesanos, profesores, investigadores, entidades protectoras del medio ambiente y profesionales del sector bodeguero.

Con más detalle, Palimpest basa su metodología en la colaboración y la interacción entre artistas, expertos y agentes locales que abordan las conexiones entre el paisaje, la sostenibilidad del mismo y la herencia cultural que poseen las comunidades, todo ello orientado a ofrecer soluciones que mejoren sus condiciones de habitabilidad y puedan ser implementadas en el futuro en otras ciudades.

De este modo, el proyecto que se está desarrollando en Jerez tendrá como finalidad la reutilización de los instrumentos musicales artesanales en elementos que configuren emparrados que mejoren los niveles de temperatura.

En cuanto a los requerimientos que marca la normativa de Palimpsest, enmarcada en Horizon Europe 2020, cabe señalar que recientemente el Ayuntamiento de Jerez, junto a la consultora Nomad Garden, presentó los avances del proyecto en la prestigiosa universidad italiana Politecnico di Milano ante los evaluadores europeos alcanzando un hito significativo. Por último, cabe recordar que este proyecto culminará en 2026.

Instituciones participantes y colaboradoras en Palimpsest

Politecnico Di Milano, Aalborg Universitet, Asociacion Bc3 Basque Centre For Climate Change – Klima, ANCI Toscana Associazione, Semantika, Informacijske Tehnologije, Ayuntamiento de Jerez de La Frontera, Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez, Asociación para el Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez, Ente Regionale Per I Servizi All'Agricoltura E Alle Foreste, Institute Of Communication And Computer Systems, Nomad Garden, D.Tsakalidis - G.Domalis OE, COAL, Lodz Art Center, Zapadoceska Univerzita V Plzni, Culturalink Sl, Associazione Culturale Karakorum,Lodz-Miasto Na Prawach Powiatu, Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi, Associazione Etre Esperienze Teatrali di Residenza, Major Cities of Europe IT Users Group Ev, Comune di Parabiago,International Federation Of Landscape Architecture y Desis Network.