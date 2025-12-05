El Ayuntamiento de Jerez responde a las críticas de la plantilla de ayuda a domicilio: "El de Jerez es el mejor convenio de Andalucía"

El comité de empresa del servicio de ayuda a domicilio ha denunciado este viernes "la grave situación que atraviesa el personal, los usuarios del servicio y la calidad del mismo, motivada por la falta de respuesta y de voluntad de mejora por parte de Comujesa y la Delegación de Bienestar Social".

El gobierno local ha querido responder a las críticas, explicando que desde el pasado mes de septiembre desde Comujesa y la Delegación de Inclusión se han adoptado medidas para mejorar el servicio. Entre ellas, el Ayuntamiento informa del "inicio y desarrollo del Plan Jerez de los Cuidados, con un análisis de la situación actual, en el que ha participado personal técnico, auxiliares, comité de empresa y usuarios de Comujesa. En dicho diagnostico se han puesto de manifiesto propuestas de mejora. Este proceso ha sido participativo y reflexivo, todas las partes han estado implicadas en el mismo de forma activa". Está previsto que se presenten las conclusiones y propuestas de mejora de este Plan en el mes de enero.

Además, el gobierno local subraya que se ha contratado "13 nuevas coordinadoras. Se han cubierto todas las bajas laborales que han surgido, en coordinación, diariamente. Se está adaptando la oficina para los nuevos puestos de trabajo creados en coordinación, algo que tiene que hacerse en un tiempo razonable".

"Se han creado dos bolsas extraordinarias de empleo para la contratación de las auxiliares y han unificado para una mejor gestión del servicio. Se ha realizado la sustitución de auxiliares, con un total de 26.739 horas sustituidas: 2.573 horas de horas sindicales, 15.533 horas de vacaciones y 8.633 horas de licencias. Se ha realizado un cambio de gestión con respecto a la coordinación: se ha iniciado un cambio en la coordinación para facilitar una mejor gestión, cercanía, conocimiento y seguimiento de los expedientes", detalla el gobierno en un comunicado.

Desde el Ayuntamiento añaden que se ha incrementado el servicio en 38.618 horas desde septiembre hasta la fecha, contratándose a 240 auxiliares nuevas. "El de Jerez es el mejor convenio de ayuda a domicilio de Andalucía, y otorga a la plantilla más derechos a todos los niveles que el convenio andaluz, por el que se rigen la mayoría de los ayuntamientos de Andalucía", insisten desde el gobierno.

"El convenio de Jerez no contempla la recuperación de horas. Por el contrario, en el convenio andaluz, las horas no prestadas por la auxiliar se descuentan de su nómina, si no se recuperan. La jornada laboral en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Jerez es de 37,5, cuando en el convenio andaluz es de 38,5 horas. El convenio de Jerez estipula 20 minutos de desayuno, cuando el convenio andaluz sólo otorga 15 minutos. Y el salario de una auxiliar de Comujesa es de 17.900 euros, 1.888,20 euros más de lo que estipula el convenio andaluz, en el que el salario de una auxiliar es de 16.011,70 euros", concluye el gobierno local.