La plantilla de ayuda a domicilio de Jerez avisa de "medidas contundentes" ante los problemas en el servicio

El comité de empresa del servicio de ayuda a domicilio denuncia "la grave situación que atraviesa el personal, los usuarios del servicio y la calidad del mismo, motivada por la falta de respuesta y de voluntad de mejora por parte de Comujesa y la Delegación de Bienestar Social".

Desde hace meses "venimos detectando múltiples deficiencias que afectan directamente al desempeño profesional, a la calidad del servicio y al bienestar de la plantilla, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas eficaces". Entre las principales denuncias del comité está la "inexistencia de uniformidad adecuada para el personal que dificulta el desempeño diario de los trabajadores que están en la calle sufriendo las bajas temperaturas actuales con un simple uniforme de manga corta y sin EPI’s (chubasquero y zapatos)".

"La falta de personal es una situación que se ha vuelto insostenible. Con la sobrecarga a la plantilla, afectando tanto a la salud laboral como a la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía. Hay una carencia de medios materiales para poder realizar el trabajo en condiciones adecuadas, el personal se ve obligado a desempeñar sus funciones con herramientas deficientes o insuficientes", añade el colectivo.

El comité explica que tal y como recoge el convenio colectivo se considera tiempo efectivo de trabajo el desplazamiento de ida y vuelta en los servicios de pedanía, "que no está reflejado en todos los cuadrantes, siendo un agravio comparativo con otros compañeros/as. Así como el abono del mismo desde que se acordó en convenio hasta la actualidad".

"Se está vulnerando el derecho de Información y Consulta del Comité de Empresa. Las decisiones se adoptan sin contar con su participación, siendo ignorado sistemáticamente. Este trato supone un bloqueo a nuestra labor representativa", añade. Todo este escenario ha propiciado que el comité alerte de que "si no se adoptan las soluciones oportunas para resolver estos problemas, tomaremos medidas contundentes".