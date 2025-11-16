La alcaldesa reclamará a Hacienda que Jerez no quede fuera de más planes de pago a proveedores

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se reunirá este lunes en Madrid con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán, donde se abordará la situación económico-financiera del Ayuntamiento y donde se solicitarán nuevas medidas de respaldo.

Uno de los asuntos que la regidora planteará al representante del Ministerio es que se modifiquen las condiciones de los planes de pago a proveedores para que ayuntamientos como el de Jerez, que se encuentren en una situación de riesgo financiero, no tengan impedimentos para acogerse a esta medida que le permite afrontar deuda comercial mediante préstamos. No en vano, se espera que para el próximo ejercicio se habilite una nueva convocatoria de esta línea de crédito que empezó a ofrecerse año a año desde 2022 —con anterioridad estuvo operativa de manera puntual—.

Precisamente, en la última convocatoria, realizada en el primer semestre del año, el Consistorio jerezano quedó fuera dado que meses antes había logrado reducir notablemente su periodo medio de pago hasta situarlo en los niveles que establece la normativa para este tipo de abonos —30 días desde el reconocimiento de a la factura—. En ese momento, el gobierno local solicitó adherirse de manera voluntaria. Entonces, la regidora aseguró que le comunicaron del Ministerio que se iba a modificar la normativa correspondiente a la convocatoria de este año; sin embargo, esta autorización no llegó a producirse finalmente.

Fuentes municipales explicaron que la alcaldesa pondrá este asunto sobre la mesa recordando que aún no se ha recibido contestación oficial a su solicitud de poder acogerse al plan de pagos en este año. Eso sí, planteará también que se modifiquen las condiciones para la convocatoria prevista para el año próximo —normalmente el procedimiento se inicia en los meses de abril o mayo— para que Jerez no vuelva a quedar fuera.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, correspondientes al mes de septiembre, el Ayuntamiento jerezano tiene una deuda con sus proveedores de unos 20 millones de euros, de los que cinco corresponden al pasivo comercial que tienen las empresas, fundaciones y organismos municipales.

"Cumplimiento de compromisos"

Por otro lado, la alcaldesa defenderá en la reunión la gestión económica realizada en el actual mandato, señalando que ha habido un "cumplimiento de los compromisos" adquiridos con el Ministerio en los dos últimos años.

En este sentido, se incidirá en que el ejecutivo ha procedido a adoptar las medidas acordadas para aumentar los ingresos, entre ellos las subidas de algunos impuestos como el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) o el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras). Además, se destacará el pago de los gastos financieros acordados en los tres últimos ejercicios —unos 9,2 millones en 2023, 14,6 millones en 2024 y 17,6 millones en 2025—.

Asimismo, se presentará ante Hacienda una reducción de las operaciones no presupuestadas (OPA), las denominadas facturas en el cajón —gastos sin consignación presupuestaria— que ya se han podido reducir hasta situarse en los 33,9 millones, unos 24 millones menos respecto al inicio del mandato. Según apuntaron fuentes municipales, se prevé que esta magnitud se pueda situar por debajo de los 28,6 millones próximamente con la aplicación del remanente de tesorería.

En el encuentro también estarán sobre la mesa otros asuntos tales como las líneas maestras del próximo presupuesto municipal o los mecanismos de financiación que Hacienda tiene previsto habiltar para el próximo ejercicio. Precisamente, este verano, el gobierno municipal logró sacar adelante su primer presupuesto propio del actual mandato tras varios encuentros con Hacienda que estuvieron precedidos de una renegociación de las condiciones de los préstamos que tiene el Consistorio en su pasivo.

Por otro lado, para 2026 se prevé que se habilite de nuevo el fondo de ordenación, la línea de crédito para atender vencimientos de préstamos o sentencias judiciales. Hasta el momento, no ha trascendido el importe que solicitará el Consistorio jerezano, aunque en este 2025 ha sido el más bajo desde que se pusieron en marcha estos mecanismos de financiación a las entidades locales con problemas financieros —unos 6,5 millones aproximadamente—.

Según la documentación obrante en el presupuesto municipal recientemente aprobado, esta disminución del importe solicitado a Hacienda hará que la deuda financiera total del Ayuntamiento aumente al cierre de 2025 en poco más de 3,4 milllones hasta situarse en los 963,1 millones.