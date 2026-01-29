Los efectos del temporal en Jerez: El río Guadalete se desborda y provoca el desalojo de 650 personas en la zona rural

Una mujer sale con algunas de sus pertenencias de su vivienda en Las Pachecas que se ha visto afectada por la crecida del río.

El río Guadalete a su paso por Jerez ha vuelto a rememorar imágenes de hace casi dos décadas cuando se produjeron las mayores inundaciones que se recuerdan en este siglo. En días previos ya preocupaba el nivel que estaba alcanzando y se temía lo que acabó ocurriendo a mediodía de este jueves: hubo que decretar el desalojo de buena parte de los núcleos rurales situados en el entorno del Puente de la Cartuja ante el crecimiento exponencial de su caudal que provocó inundaciones en un número de viviendas y campos de labriego aún por cuantificar.

Finalmente, han sido unas 650 las personas evacuadas de sus viviendas a lo largo de la jornada de este jueves, según los datos apuntados por la Junta de Andalucía. Todos ellos son habitantes de los núcleos rurales de La Ina, la parte de La Corta más próxima al río, parte de Lomopardo y Las Pachecas, donde en la no che anterior ya se habían producido los primeros desalojos, además de otros núcleos del entorno como Portalillo, parte de El Portal, Las Quinientas, Los Cejos del Inglés, Los Lagos, Repastaderos, Zarandilla, Mesas del Corral y Cañada del Carrillo. A estos se suma La Greduela, aunque este núcleo se encuentra prácticamente aislado desde la pasada mañana dado que el río ha alcanzado el puente de acceso a este núcleo.

Para ellos, se habilitaron varios equipamientos para que puedan pasar los días que requiera esta "compleja situación", tal y como la definen los responsables autonómicos y municipales. En un primer momento, se habilitó una casa que tiene Cáritas en la barriada de El Portal, pero dado el número de desalojados se decidió finalmente habilitar otros espacios. Así, con la ayuda de la Cruz Roja, se preparó el Palacio de los Deportes de Chapín para que albergaran a todos los afectados que quisieran, aunque también se ofreció tanto el Albergue Inturjoven de la avenida Blas Infante como hoteles. Finalmente han sido 87 los realojados, según los datos apuntados por el gobierno autonómico.

Los primeros desalojos se produjeron en la madrugada de este jueves, pero se aceleraron a partir de las dos de la tarde cuando se decretó el nivel rojo en el río Guadalete. Los efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local se afanaron por pedir, y en algunos casos, obligar, a los vecinos a dejar sus viviendas ante el riesgo de inundaciones. También hubo varios rescates de personas y de animales a lo largo de la jornada. Incluso, algunos de ellos tuvieron que hacerse mediante lanchas de los equipos subacuáticos de la Guardia Civil.

Vecinos de El Portal siendo desalojados por la Policía Nacional. / Miguel Ángel González

El desembalse de Arcos y Bornos, que están al límite de alcanzar su máxima capacidad y que sigue recibiendo aportes de agua, sumado a las lluvias acumuladas de los últimos temporales, que están provocando importantes escorrentías y un elevado caudal en los arroyos que evacuan en el Guadalete, ha provocado que el río haya superado el nivel de los seis metros, el umbral que marca el riesgo de inundaciones en este punto de la campiña jerezana. Precisamente, sobre las nueve de la noche de este jueves, el río ya había alcanzado los 6,26 metros, un crecimiento exponencial dado que en la jornada del miércoles aún estaba por debajo de los cinco metros.

Pero el temor, tal y como reconocen tanto desde la Junta de Andalucía como desde el Ayuntamiento, es que el caudal siga creciendo a lo largo de la madrugada de este viernes, de ahí la medida preventiva de desalojar a los vecinos que residen en las zonas inundables. Asimismo, se ha decidido suspender las clases en la jornada de este viernes en algunos centros educativos de la zona rural como el de La Ina (donde ya este jueves no hubo clases), así como en el colegio público de Lomopardo, en el Virgen del Mar de El Portal y en el colegio rural Laguna de Medina de Rajamancera.

En cuanto a las carreteras, desde la pasada noche permanece cortada la carretera de La Ina (CA-3110) entre la intersección de la venta La Cartuja y el kilómetro cuatro dado que se encuentra anegada. Este corte se suma a los de otros puntos de la red secundaria que lleva varios días cortada por inundaciones producidas por las fuertes lluvias como son las carreteras de El Calvario (CA-3101), la de Macharnudo (CA 3102), la CA-4107 que conecta Torrecera con Paterna y la vía que conecta Arcos con Gibalbín (CA-5101).

Una caravana, anegada de agua en Las Pachecas. / Miguel Ángel González

El río, en nivel rojo desde las dos de la tarde

Sobre las dos de la tarde, se informaba por parte de la Junta y del Ayuntamiento que el río ha superado los seis metros de nivel por lo que entra en nivel rojo. Durante la pasada madrugada y parte de la mañana, ante la crecida de río, ya se habían ido produciendo desalojos y rescates de personas y de animales que se habían quedado atrapados en parte de los núcleos situados en las proximidades del Puente de la Cartuja, especialmente en Las Pachecas. Sin embargo, tras la reunión de las administraciones públicas celebrada a la una de esta tarde en el Puesto de Mando Avanzado instalado junto al Monasterio de la Cartuja, se decidió realizar un desalojo de mayores dimensiones.

El Ayuntamiento activó a las ocho de la mañana el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de Emergencia y en Situación Operativa 1 (antes estaba en Operativa 0) ante el crecimiento del río Guadalete. Sin embargo, lo tuvo que elevar a Situación Operativa 2 ante el aumento de la gravedad de la situación, nivel en el que la Junta de Andalucía asumió el mando, aunque en coordinación con el resto de administraciones.

Campos anegados junto a la Autovía Jerez-Los Barrios. / Miguel Ángel González

En la tarde de este jueves, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que visitó el Puesto de Mando Avanzado, incidió en que la llegada al nivel rojo ha provocado que se haya decretado la evacuación de los núcleos afectaos. En este sentido, explicó que se continuará desembalsando agua del Embalse de Bornos que tendrá su afección sobre la zona inundable de Jerez, a lo que se suma que sigue habiendo previsión de lluvias y a la incidencia de la pleamar.

El responsable autonómico comentó que este tipo de decisiones se toman "desde la experiencia" y ayudadas por las "nuevas tecnologías". "Son varios los factores que provocan esta situación —agregó— por lo que me gustaría que la ciudadanía comprenda que cuando se toman decisiones que no son fáciles en materia de desagüe se hacen por la seguridad de todas las personas porque o desaguamos ahora o dentro de unos días las magnitudes del riesgo serían muy superiores".