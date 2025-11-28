El Ayuntamiento de Jerez cortará el paso a zonas que puedan convertirse en urinarios públicos

La Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez ha agradecido "la predisposición este año del Ayuntamiento para trabajar de manera conjunta con la Asociación en estas difíciles semanas prenavideñas y navideñas". Si bien creen los vecinos que esta organización "llega tarde, puesto que hay problemas que ya se consideran históricos, tanto los delegados Agustín Muñoz, Jaime Espinar, José Ignacio Martínez y Belén de la Cuadra, como los técnicos, así como representantes de la Policía, se han comprometido a mejorar semana tras semana", según apuntan desde la Asociación tras una reunión días atrás en el consistorio jerezano.

Las preocupaciones de los vecinos del centro se agrupan, principalmente, en tres cuestiones: movilidad, seguridad y limpieza.

En cuanto a movilidad, esperan el compromiso municipal para evitar situaciones como las saturaciones vividas durante la jornada del pasado sábado en las calles San Blas, San Mateo y Barranco. Para ello, piden que se señalice y evitar el tráfico de vehículos no residentes en calles que no conecten directamente con aparcamientos públicos. "De esa manera, se alivia el tráfico en el interior del propio centro y se protege a los vecinos y visitantes que ocupen las calles".

En cuanto a seguridad, uno de los mayores problemas en estas fiestas, asociado directamente a la suciedad, es el tan temido botellón. "Bajo el paraguas de la celebración de las zambombas, no podemos permitir la proliferación de botellonas en nuestras calles y plazas, lo que intensifica las aglomeraciones, el ruido y, por supuesto, el descontrol de orines, vomiteras y derivados. Desde el propio Ayuntamiento se han comprometido a reforzar las patrullas policiales en puntos calientes y plazas y, decisión tomada hace escasas horas, de cortar al tránsito en aquellas zonas donde se prevén sean urinarios públicos", explican los vecinos.

"Es primordial -añaden- una campaña de concienciación cívica a visitantes, vecinos y hostelería. Es una cuestión de primer orden y es responsabilidad de todos. Si no tenemos servicios ni capacidad para hacer un llamamiento de 100.000 personas, no podremos hacerlo. Esta situación, tal como la hemos vivido en años anteriores, no engrandece nuestra ciudad. La engrandece cultivar, respetar y proteger nuestras tradiciones. No prostituirla al servicio de la explotación máxima hostelera. A veces nos preguntamos si lo que recibe la ciudad compensa el gasto que nos supone, los refuerzos de seguridad y limpieza y la cuantificación de daños vecinales, que en su mayoría deben abandonar sus hogares en épocas navideñas", concluyen desde la Asociación.