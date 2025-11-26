Estas son las zambombas y sucedáneos en Jerez los días 28, 29 y 30 de noviembre

Las habituales zambombas de Jerez comienzan con fuerza en este segundo fin de semana. Desde el viernes y especialmente en la jornada del sábado, numerosas iniciativas de este tipo se reparten por la ciudad, donde a partir de ahora reina el villancico y el gran ambiente.

28 de noviembre

HERMANDAD DE LA SALVACIÓN

Amenizan: Coro hermandad, coro Jesús de Nazaret, Candela y Compás y Soleares

14.00 horas (Plaza del Banco)

D'RECOGÍA

17.30 horas (Ronda del Pelirón, 37)

KAPOTE JEREZ

Actuación: Maloko, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya

18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: Ana Fernández y Ángel Torres

18.30 horas (C/ Nuño de Cañas)

BEREBER

Actuación: Plazuela en Navidad

19.00 horas (Calle Cabezas, 2)

LAS CUADRAS

Actuación: Nati Palomo e Isa Fernández

21.00 horas (Plaza de la Asunción)

BEREBER

Actuación: Sabor Plazuela

21.00 horas (Calle Cabezas, 2)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: A tu aire

23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

29 de noviembre

HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO

Ameniza: Coro de La Misión, Palo Cortao y grupo hermanos del Prendimiento

13.30 horas (Plaza del Cubo. Bodega El Cubo)

HUMILDAD Y JUVENTUD

13.30 horas (C/Pisadores, sede de la asociación)

HERMANDAD DE LA PIEDAD

13.30 horas (Plaza Belén)

HUMILDAD DE BARBADILLO

13.30 horas (Bulevar de Olivar de Rivero)

Amenizan: La Gente de Barbadillo, Coro de la Yedra, Aires de Soleá y Coro Tío José de Paula

HERMANDAD DE LA CORONACIÓN

Ameniza: Coro de la Hermandad y Gloria Bendita

14.00 horas (C/Arcos, 50 Antiguas bodegas Fdez-Gao)

HERMANDAD DEL NAZARENO

14.00 horas (Frente a la iglesia de San Juan de Letrán)

HERMANDAD DEL CRISTO DEL AMOR

14.00 horas (Casa hermandad, calle Salas)

AFEMEDIS

14.00 horas (Plaza del Arenal)

AGDEM CÁDIZ

14.00 horas (Plaza Belén)

HERMANDAD DEL TRANSPORTE

14.00 horas (Casa hermandad, calle Merced)

HERMANDAD DE LAS TRES CAÍDAS

14.00 horas (Plaza San Lucas)

HERMANDAD DEL PERDÓN

14.00 horas (Jardines Ermita de Guía)

HERMANDAD SALUD DE SAN RAFAEL

14.00 horas (Patio de los Olivos, junto Parroquia de San Rafael)

HERMANDAD DE PASIÓN

Ameniza: Pino Grande, Gloria Bendita, Soleares y Raíces Flamencas

14.00 horas (Plaza de la Asunción)

PEÑA ROCIERA EL CANCELÍN

17.00 horas (Calle San Onofre, 9)

BAR LA GABRIELA

17.00 horas (Plaza Plateros)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: Jerez por Navidad

17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

LA MARUJONA

Actuación: La Recogía

17.30 horas (Calle Caballeros)

RESTAURANTE LA PIEDRA

Actuación: Gloria Bendita

17.30 horas (Av. Lebrija)

ODONOGUE'S

Actuación: Raquel Carmona

18.30 horas (C/ Doña Blanca, 3)

DAMAJUANA

Actuación: Enrique y Rafael El Zambo y compañía

19.00 horas (C/ Francos)

BEREBER

Actuación: Coro de la Abuela María

19.00 horas (Calle Cabezas, 2)

LA MACETA

Actuación: La Recogía

20.00 horas (Calle Lancería)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: Dame Tono

21.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

LAS CUADRAS

Actuación: Rocío y María del Mono

21.00 horas (Plaza de la Asunción)

BEREBER

Actuación: Cambio de Tercio

21.00 horas (Calle Cabezas, 2)

PLAZA CANTERBURY

Actuación: Los Viandantes

23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

30 de noviembre

PLAZA CANTERBURY

Actuación: Tres con Son

17.30 horas (C/ Nuño de Cañas)

KAPOTE JEREZ