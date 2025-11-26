Estas son las zambombas y sucedáneos en Jerez los días 28, 29 y 30 de noviembre

Consulta el listado de zambombas que organizan diversos colectivos para este fin de semana

Guía de zambombas y sucedáneos en Jerez 2025: fechas, ubicación y horarios

Una zambomba, estos días en Jerez.
Una zambomba, estos días en Jerez. / Miguel Ángel González

Las habituales zambombas de Jerez comienzan con fuerza en este segundo fin de semana. Desde el viernes y especialmente en la jornada del sábado, numerosas iniciativas de este tipo se reparten por la ciudad, donde a partir de ahora reina el villancico y el gran ambiente.

28 de noviembre

HERMANDAD DE LA SALVACIÓN

  • Amenizan: Coro hermandad, coro Jesús de Nazaret, Candela y Compás y Soleares
  • 14.00 horas (Plaza del Banco)

D'RECOGÍA

  • 17.30 horas (Ronda del Pelirón, 37)

KAPOTE JEREZ

  • Actuación: Maloko, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya
  • 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Ana Fernández y Ángel Torres
  • 18.30 horas (C/ Nuño de Cañas)

BEREBER

  • Actuación: Plazuela en Navidad
  • 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)

LAS CUADRAS

  • Actuación: Nati Palomo e Isa Fernández
  • 21.00 horas (Plaza de la Asunción)

BEREBER

  • Actuación: Sabor Plazuela
  • 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: A tu aire
  • 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

29 de noviembre

HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO

  • Ameniza: Coro de La Misión, Palo Cortao y grupo hermanos del Prendimiento
  • 13.30 horas (Plaza del Cubo. Bodega El Cubo)

HUMILDAD Y JUVENTUD

  • 13.30 horas (C/Pisadores, sede de la asociación)

HERMANDAD DE LA PIEDAD

  • 13.30 horas (Plaza Belén)

HUMILDAD DE BARBADILLO

  • 13.30 horas (Bulevar de Olivar de Rivero)
  • Amenizan: La Gente de Barbadillo, Coro de la Yedra, Aires de Soleá y Coro Tío José de Paula

HERMANDAD DE LA CORONACIÓN

  • Ameniza: Coro de la Hermandad y Gloria Bendita
  • 14.00 horas (C/Arcos, 50 Antiguas bodegas Fdez-Gao)

HERMANDAD DEL NAZARENO

  • 14.00 horas (Frente a la iglesia de San Juan de Letrán)

HERMANDAD DEL CRISTO DEL AMOR

  • 14.00 horas (Casa hermandad, calle Salas)

AFEMEDIS

  • 14.00 horas (Plaza del Arenal)

AGDEM CÁDIZ

  • 14.00 horas (Plaza Belén)

HERMANDAD DEL TRANSPORTE

  • 14.00 horas (Casa hermandad, calle Merced)

HERMANDAD DE LAS TRES CAÍDAS

  • 14.00 horas (Plaza San Lucas)

HERMANDAD DEL PERDÓN

  • 14.00 horas (Jardines Ermita de Guía)

HERMANDAD SALUD DE SAN RAFAEL

  • 14.00 horas (Patio de los Olivos, junto Parroquia de San Rafael)

HERMANDAD DE PASIÓN

  • Ameniza: Pino Grande, Gloria Bendita, Soleares y Raíces Flamencas
  • 14.00 horas (Plaza de la Asunción)

PEÑA ROCIERA EL CANCELÍN

  • 17.00 horas (Calle San Onofre, 9)

BAR LA GABRIELA

  • 17.00 horas (Plaza Plateros)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Jerez por Navidad
  • 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

LA MARUJONA

  • Actuación: La Recogía
  • 17.30 horas (Calle Caballeros)

RESTAURANTE LA PIEDRA

  • Actuación: Gloria Bendita
  • 17.30 horas (Av. Lebrija)

ODONOGUE'S

  • Actuación: Raquel Carmona
  • 18.30 horas (C/ Doña Blanca, 3)

DAMAJUANA

  • Actuación: Enrique y Rafael El Zambo y compañía
  • 19.00 horas (C/ Francos)

BEREBER

  • Actuación: Coro de la Abuela María
  • 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)

LA MACETA

  • Actuación: La Recogía
  • 20.00 horas (Calle Lancería)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Dame Tono
  • 21.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

LAS CUADRAS

  • Actuación: Rocío y María del Mono
  • 21.00 horas (Plaza de la Asunción)

BEREBER

  • Actuación: Cambio de Tercio
  • 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Los Viandantes
  • 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

30 de noviembre

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Tres con Son
  • 17.30 horas (C/ Nuño de Cañas)

KAPOTE JEREZ

  • Actuación: Flamenkería
  • 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)

