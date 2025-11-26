Estas son las zambombas y sucedáneos en Jerez los días 28, 29 y 30 de noviembre
Consulta el listado de zambombas que organizan diversos colectivos para este fin de semana
Guía de zambombas y sucedáneos en Jerez 2025: fechas, ubicación y horarios
Las habituales zambombas de Jerez comienzan con fuerza en este segundo fin de semana. Desde el viernes y especialmente en la jornada del sábado, numerosas iniciativas de este tipo se reparten por la ciudad, donde a partir de ahora reina el villancico y el gran ambiente.
28 de noviembre
HERMANDAD DE LA SALVACIÓN
- Amenizan: Coro hermandad, coro Jesús de Nazaret, Candela y Compás y Soleares
- 14.00 horas (Plaza del Banco)
D'RECOGÍA
- 17.30 horas (Ronda del Pelirón, 37)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Maloko, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Samara Amaya
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Ana Fernández y Ángel Torres
- 18.30 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Plazuela en Navidad
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
LAS CUADRAS
- Actuación: Nati Palomo e Isa Fernández
- 21.00 horas (Plaza de la Asunción)
BEREBER
- Actuación: Sabor Plazuela
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: A tu aire
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
29 de noviembre
HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO
- Ameniza: Coro de La Misión, Palo Cortao y grupo hermanos del Prendimiento
- 13.30 horas (Plaza del Cubo. Bodega El Cubo)
HUMILDAD Y JUVENTUD
- 13.30 horas (C/Pisadores, sede de la asociación)
HERMANDAD DE LA PIEDAD
- 13.30 horas (Plaza Belén)
HUMILDAD DE BARBADILLO
- 13.30 horas (Bulevar de Olivar de Rivero)
- Amenizan: La Gente de Barbadillo, Coro de la Yedra, Aires de Soleá y Coro Tío José de Paula
HERMANDAD DE LA CORONACIÓN
- Ameniza: Coro de la Hermandad y Gloria Bendita
- 14.00 horas (C/Arcos, 50 Antiguas bodegas Fdez-Gao)
HERMANDAD DEL NAZARENO
- 14.00 horas (Frente a la iglesia de San Juan de Letrán)
HERMANDAD DEL CRISTO DEL AMOR
- 14.00 horas (Casa hermandad, calle Salas)
AFEMEDIS
- 14.00 horas (Plaza del Arenal)
AGDEM CÁDIZ
- 14.00 horas (Plaza Belén)
HERMANDAD DEL TRANSPORTE
- 14.00 horas (Casa hermandad, calle Merced)
HERMANDAD DE LAS TRES CAÍDAS
- 14.00 horas (Plaza San Lucas)
HERMANDAD DEL PERDÓN
- 14.00 horas (Jardines Ermita de Guía)
HERMANDAD SALUD DE SAN RAFAEL
- 14.00 horas (Patio de los Olivos, junto Parroquia de San Rafael)
HERMANDAD DE PASIÓN
- Ameniza: Pino Grande, Gloria Bendita, Soleares y Raíces Flamencas
- 14.00 horas (Plaza de la Asunción)
PEÑA ROCIERA EL CANCELÍN
- 17.00 horas (Calle San Onofre, 9)
BAR LA GABRIELA
- 17.00 horas (Plaza Plateros)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Jerez por Navidad
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
LA MARUJONA
- Actuación: La Recogía
- 17.30 horas (Calle Caballeros)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: Gloria Bendita
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
ODONOGUE'S
- Actuación: Raquel Carmona
- 18.30 horas (C/ Doña Blanca, 3)
DAMAJUANA
- Actuación: Enrique y Rafael El Zambo y compañía
- 19.00 horas (C/ Francos)
BEREBER
- Actuación: Coro de la Abuela María
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
LA MACETA
- Actuación: La Recogía
- 20.00 horas (Calle Lancería)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Dame Tono
- 21.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
LAS CUADRAS
- Actuación: Rocío y María del Mono
- 21.00 horas (Plaza de la Asunción)
BEREBER
- Actuación: Cambio de Tercio
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Los Viandantes
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
30 de noviembre
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Tres con Son
- 17.30 horas (C/ Nuño de Cañas)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Flamenkería
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
