El Ayuntamiento de Jerez firma un nuevo convenio de colaboración con las asociaciones de colonias felinas

La Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Jerez y distintas asociaciones de protección y defensa de los animales para la gestión ética de las colonias de gatos comunitarios en el término municipal.

La delegada de Participación Ciudadana, Juventud y Protección Animal, Carmen Pina ha explicado la importancia de este nuevo convenio porque el Ayuntamiento de Jerez y asociaciones firmantes trabajarán por la implantación del CER, procedimiento de captura, esterilización y retorno de los gatos procurando el bienestar de los felinos de la ciudad.

El convenio aboga por facilitar la convivencia respetuosa con los ciudadanos mediante la información, concienciación y mediación, la prevención de problemas de salud pública (controlando el estado sanitario de los gatos y de su entorno) y así evitar la proliferación incontrolada de estos animales mediante el método CER, reduciendo el número de gatos comunitarios hasta conseguir que todas las colonias tengan al menos el 80 % de los individuos esterilizados y controlados sanitariamente.

La delegada ha agradecido el trabajo que están desarrollando las asociaciones, "un trabajo arduo que muchas veces no es comprendido; el Ayuntamiento de Jerez con este convenio tiende una mano para trabajar juntos. Pedimos, sobre todo, la concienciación de los vecinos para que se respete el trabajo de las asociaciones”, ha enfatizado.

Por otro lado, la delegada ha agradecido también a las asociaciones y al Colegio de Veterinarios la celebración de una "Jornada informativa sobre el programa CER para que todos los gatos de la ciudad tengan su control y sean realmente bien cuidados por las asociaciones que están comprometidas en ello y porque son las que llevan el control, junto con el Ayuntamiento, de todas estas colonias”, ha añadido.

En la Jornada se abordaron temas como las peculiaridades de los gatos; qué es el programa CER; las enfermedades que sufren los felinos, la función social del voluntariado y prevención de riesgos, zoonosis y manejo.