El Ayuntamiento de Jerez inicia el desmontaje del antiguo lavadero del Elefante Azul de La Plata para destinarlo a aparcamiento

El Ayuntamiento de Jerez ha iniciado el desmontaje del antiguo lavadero de coches del Elefante Azul de la barriada de La Plata para destinarlo a aparcamiento público y facilitar el estacionamiento a la ciudadanía en general y a los vecinos y vecinas de esta zona, en particular, mejorando la movilidad y la accesibilidad en este sector de la ciudad.

El Consistorio explica que el parking en superficie que se proyecta realizar con medios municipales no sólo supondrá una mejora en el día a día de los futuros usuarios y usuarias de este servicio, con un espacio más cómodo para el estacionamiento, sino que además, esta medida contribuirá a la dignificación de espacios públicos, como el que acogerá esta nueva infraestructura que contará con aparcamientos bien ordenados.

El pasado mes de agosto, la junta de gobierno local aprobó de forma definitiva la recuperación de esta parcela de equipamiento público para poner en marcha este proyecto de aparcamiento, cuyo objetivo es dotar a la Barriada de La Plata y su entorno de un nuevo un parking bien diseñado, asfaltado, señalizado y ordenado que ofrezca más protección y seguridad para los vehículos, así como mayor comodidad para las personas usuarias.

Esta nueva infraestructura mejorará además la calidad de los servicios públicos en esta zona de Jerez y la estética urbana de esta barriada de la zona oeste.