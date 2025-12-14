La recaudación por IAE se dispara en Jerez

El Ayuntamiento de Jerez está recibiendo en este 2025 una importante inyección económica procedente del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el tributo que grava a las empresas que tienen una facturación anual de más de un millón de años. No en vano, y con los datos correspondientes a la ejecución presupuestaria a fecha de 9 de diciembre, ya ha obtenido un 38% más de derecho de cobro de los que obtuvo a lo largo del año pasado.

No es la única vía fiscal cuya recaudación también ha crecido ostensiblemente en este 2025. Uno de ellos es la plusvalía (Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos) que se ha incrementado en más de un 40% o el conocido como 'sello' del vehículo (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica) un 12%.

Por el momento, el Consistorio jerezano ya ha superado las previsiones que tenía en la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas, algo que no ocurría desde 2021 (las previsiones incluidas en el presupuesto de 2022 fueron superiores a la recaudación obtenida). Así, si en el vigente presupuesto, que entró en vigor a finales del pasado verano, se recogía unos ingresos de unos 10,6 millones de euros, el Consistorio ha obtenido unos 11,3 millones de euros en derechos de cobro. Ahora bien, de este importe, en la caja municipal ha entrado, por el momento, poco más de 3,1 millones de euros.

Eso sí, estos 11,3 millones de euros recaudados (el importe variará dado que aún no se ha cerrado el año y aún tiene que practicarse la liquidación correspondiente) supone el mayor importe obtenido en este epígrafe desde 2018, año en el que obtuvo unos 12,8 millones de euros por esta vía fiscal.

Más empresas y una subida tributaria

Son dos los factores que explican este notable incremento de este impuesto. Por un lado, al inicio del año entraron en vigor los nuevos coeficientes y el nuevo callejero fiscal por el que se calcula este tributo que grava la actividad de las empresas de mayor facturación. Esta subida formaba parte de los compromisos adquiridos por el gobierno municipal con el Ministerio de Hacienda para poder refinanciar el grueso de la deuda municipal mediante la adopción de medidas para incrementar los ingresos y reducir los gastos.

No obstante, a esto se suma la actual buena coyuntura económica con un crecimiento sustancial del número de empresas en la ciudad. De hecho, en este mes de diciembre se ha alcanzado un récord de empresas que están dadas de alta en la Seguridad Social con más de 6.000, un centenar más respecto al año anterior.

Subida de la plusvalía

Mientras tanto, la plusvalía, el tributo municipal que grava las transacciones inmobiliarias, también está teniendo un importante incremento respecto a años precedentes. Así, hasta principios de diciembre, ha obtenido unos derechos de cobro que superan los ocho millones de euros, el importe más alto desde 2021. De estos, ya se han ingresado en caja unos 3,1 millones de euros.

Los ingresos por el IBI urbano, el impuesto de mayor recaudación de las entidades locales, también ha incrementado en este año un 3,8% respecto al pasado año. Finalmente, con el Impuesto de Construcciones (ICIO), otro de los que también se subió por el acuerdo con Hacienda, ya ha recaudado en torno a 6,4 millones de euros, por lo que está próximo a alcanzar los registros del pasado año, que se situaron en torno a los 7,3 millones, según la liquidación municipal de ese ejercicio.