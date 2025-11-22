El Ayuntamiento de Jerez inicia la renovación del parque infantil de la Plaza del Progreso

Ya se han iniciado los trabajos en el parque infantil de la Plaza del Progreso.

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Servicios Públicos, ha comenzado la obra de renovación del parque infantil de la plaza del Progreso, adjudicada a la empresa Juegos Kompan por 47.400 euros con un plazo de ejecución de un mes.

Esta actuación conlleva el desmontaje de los elementos de juego que existían hasta ahora, la demolición del pavimento existente y de unas estructuras de fábrica de ladrillo, así como el desmontaje de barandilla de madera, para proceder después a la ejecución de un nuevo parque infantil.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que la demanda de la renovación de este parque infantil es antigua pues “en el centro de la ciudad apenas existen áreas infantiles, lo que ha venido provocando un mayor desgaste de los elementos de juego”. Además ha incidido en que “este parque presentaba una serie de obstáculos no reglamentarios, recordando que los parques infantiles se regulan por una reglamentación muy estricta en cuanto a requisitos de seguridad”.

La nueva área infantil de la plaza del Progreso va a tener dos zonas diferenciadas. Por un lado, contará con una zona de elementos de juego sobre superficie de caucho con columpio, tobogán y una estructura de castillo con almenas y escudo, “en consonancia con el centro histórico de la ciudad en el que se ubica”, ha señalado el teniente de alcaldesa. Igualmente, contará con otro espacio con juegos pintados en el suelo.

También ha explicado Jaime Espinar que esta intervención no va a afectar ni al tráfico de la zona, ni tampoco a los veladores de los establecimientos que están ubicados allí. “Así que, pido paciencia a las familias y sobre todo a los niños y niñas porque, si todo va bien, podremos estar inaugurando este nuevo espacio infantil en el centro de la ciudad a finales del próximo mes”.

La intervención se completará con la reposición de los árboles que han ido desapareciendo a causa de los últimos temporales de lluvia y viento.