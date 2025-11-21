El Ayuntamiento transfiere 1,3 millones al Circuito por los daños por las lluvias torrenciales de marzo

Las fuertes lluvias que hubo en Jerez a principios del pasado mes de marzo ocasionaron daños importantes en el Circuito de Velocidad, que conllevó que se tuvieran que hacer unas actuaciones de urgencia para que el trazado estuviera listo para que albergara siete semanas más tarde el Mundial de Motociclismo. Estas cuantiosas actuaciones generaron un desequilibrio presupuestario para Cirjesa, la empresa pública que gestiona las instalaciones, por lo que requiere de una transferencia de su principal accionista, el Ayuntamiento de Jerez, para afrontar estos gastos no presupuestados.

Esta es la justificación de la nueva modificación presupuestaria que el gobierno municipal llevó a un pleno celebrado con carácter urgente y extraordinario en la mañana de este viernes. La propuesta es que el Ayuntamiento de Jerez le transferirá a Cirjesa unos 1,3 millones de euros del fondo de contingencia, una reserva de crédito que tienen los presupuestos de las administraciones públicas para atender gastos imprevistos.

No obstante, y tal y como reza en la propuesta, la empresa pública ya ha recibido una compensación del seguro que cubre las instalaciones para hacer frente al coste de estas actuaciones que se acometieron en las semanas posteriores a las precipitaciones —en la sesión el PSOE cuestionó que el importe percibido no aparezca reflejado en la documentación de esta modificación presupuestaria sin que, además, el ejecutivo la aclarase—, aunque actualmente se está "tramitando una ampliación de dicha cobertura" al considerarla "insuficiente". Por lo tanto, el acuerdo de pleno, que únicamente contó con los votos del PP, la abstención de Vox y La Confluencia y la negativa del PSOE, recoge que este importe deberá devolverlo íntegra o parcialmente al Consistorio en el caso de que se amplíe la cuantía abonada por la aseguradora.

Este asunto, el único que se abordó en la sesión, volvió a generar un agrio enfrentamiento entre el PP y el PSOE, como suele ser habitual. El portavoz de los socialistas, José Antonio Díaz, cuestionó que no se informara del importe de la compesación de la aseguradora y alertó de que podría estar produciéndose una "doble financiación" de la mercantil pública dado que el Ayuntamiento está transfiriendo dinero por unas obras que en parte han sido cubiertas por el seguro del Circuito. Además, le reprochó al ejecutivo que a día de hoy no haya publicado en el perfil del contratante los contratos realizados para estas intervenciones, unos ocho meses después de que se hicieran. Y le afeó a la Junta como accionista del trazado, no haga aportación monetaria para estas actuaciones de urgencia.

La respuesta del gobierno municipal fue realizada por Agustín Muñoz, primer teniente de alcaldía, que justificó que estos se hicieron por procedimiento de urgencia con la que se hicieron para que el Circuito estuviera listo para el fin de semana de Gran Premio. También señaló que este asunto se ha llevado al pleno en una sesión extraordinaria por una "cuestión de plazos" dado que tiene que estar aprobada de manera definitiva antes de que acabe el año.

Por su parte, Antonio Fernández, portavoz de Vox, le reprochó al ejecutivo que en el expediente se limitara a hacer un listado con las actuaciones realizadas en el trazado sin que las haya justificado. Finalmente, Teresa Chamizo, en representación de La Confluencia, también critió que la Junta de Andalucía no haya realizado aportaciones para estas intervenciones.

Entre las actuaciones que se acometieron en el trazado se encuentran la restitución del muro de hormigón del vial perimetral del trazado, que colapsó en parte, el desagüe de un arroyo que discurre por las instalaciones, las canalizaciones en varias curvas, el lavado de grava en diversas zonas, la limpieza de la pista, la resiembra de césped y la limpieza de lodos y barros en diversas canalizaciones, además de restitutución de instalaciones eléctricas que se vieron afectadas por la lluvia.