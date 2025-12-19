El Ayuntamiento de Jerez instalará nuevos paneles fotovoltaicos en cinco edificios públicos

El Ayuntamiento de Jerez está acometiendo en estos días la instalación de paneles fotovoltaicos en la Estación de Autobuses, el primero de los cinco edificios públicos municipales, en cuyas cubiertas se implementarán estas plantas solares para avanzar en eficiencia energética y en ahorro de energía.

Estos trabajos continuarán sucesivamente en el Palacio Municipal de Deportes de Chapín, en las piscinas Manuel Mestre y José Laguillo y en la Jefatura de la Policía Local, de acuerdo con el contrato para el suministro de energía eléctrica que el Ayuntamiento de Jerez suscribió con la sociedad Naturgy Ibérica S.A el pasado verano.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que esta medida a favor del uso de la energía solar presenta como ventaja un importante ahorro energético, de hasta el 30% anual, en las facturas del suministro eléctrico de estos cinco edificios.

“Obtendremos un importante ahorro energético y aprovechamos un recurso natural y limpio como es el sol contribuyendo de esta forma a reducir la contaminación ambiental y la emisión de gases nocivos en la ciudad”.

En este sentido, ha recordado que “este proyecto se enmarca en el objetivo del Gobierno local de mejorar la calidad del aire e impulsar un modelo de consumo energético más sostenible” y ha incidido en que “esta medida pionera en Jerez podría ampliarse a las cubiertas de otras dependencias municipales para seguir avanzando en el objetivo de hacer de Jerez una ciudad más verde y más limpia”.

El contrato para el suministro de energía eléctrica supone una inversión municipal de 210.283,96 euros, distribuidos en cinco anualidades, y conlleva la instalación de todos los elementos estructurales y eléctricos necesarios para el funcionamiento adecuado de las instalaciones fotovoltaicas y la integración con las instalaciones existentes.

Por tanto, los paneles que se están instalando en las cubiertas de los citados edificios municipales por parte de la empresa adjudicataria suponen coste cero para el Ayuntamiento, y pasarán a ser de propiedad municipal a la finalización del contrato, es decir, en el plazo de cinco años.