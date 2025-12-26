El Ayuntamiento de Jerez instalará badenes en las calles Alemania e Irlanda y en la avenida Reino Unido

Imagen de las obras para eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la accesibilidad en la calle Bulgaria

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Servicios Públicos, ha realizado una serie de obras para la mejora de la accesibilidad en la calle Bulgaria, en el entorno de la Laguna de Torrox, en el marco de los trabajos de renovación y adecentamiento de las infraestructuras urbanas para impulsar la seguridad vial y un tránsito más seguro por las calles y plazas de Jerez.

Concretamente, en esta vía de la ciudad el Ayuntamiento de Jerez ha actuado en los acerados para eliminar barreras arquitectónicas, al igual que se hizo en la calle Ginebra.

Nuevos reductores de velocidad ‘lomos de asno’ en tres vías de Jerez

Del mismo modo, está previsto completar esta actuación municipal con la instalación de nuevos reductores de velocidad ‘lomos de asno’ para mejorar la seguridad vial en la zona.

Estos nuevos reductores se ubicarán en las calles Alemania e Irlanda y en la avenida Reino Unido.

Esta actuación se encuadra en la campaña de mejora de la seguridad vial del Ayuntamiento para continuar avanzando en la reducción de los accidentes de tráfico en vías urbanas y en la protección de los peatones y los vehículos.

Además de esta medida que consiste en instalar nuevos reductores de velocidad ‘lomo de asno’, en la que el Ayuntamiento ha invertido unos 44.000 euros, esta campaña de seguridad vial comprende otras iniciativas como:

-La renovación progresiva de la flota de autobuses urbanos

-Las mejoras en la Estación de Autobuses para mejorar el transporte interurbano

-El refuerzo en señalización y semáforos, la renovación de paradas y marquesinas de autobús

-El incremento de las cámaras de tráfico

-El aumento de la iluminación leed

-La prevención con la dotación de nuevo material al Parque de Educación Vial.

En el entorno de la Laguna de Torrox, el Ayuntamiento realizará el año próximo otras intervenciones para mejorar los servicios públicos en la calle Rusia y en las avenidas de Francia y Reino Unido.