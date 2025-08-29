El Ayuntamiento de Jerez adquirirá nuevas marquesinas para los autobuses urbanos

El Ayuntamiento de Jerez prevé renovar las marquesinas del servicio de autobuses urbanos. Para ello, hará una inyección económica a Comujesa, la empresa municipal que explota este servicio, que se aprobará en un pleno municipal a lo largo de la próxima semana.

Esta es una de las actuaciones incluidas dentro una cuantiosa modificación presupuestaria que se abordará en un pleno municipal que, con carácter extraordinario, se celebrará a lo largo de la próxima semana. Según lo apuntado este viernes por la alcaldesa, María José García-Pelayo, el crédito procede del remanente positivo de tesorería que tuvo el Ayuntamiento de Jerez al cierre del pasado ejercicio, cifrado en unos 22,5 millones de euros. La propuesta se ha presentado a los grupos en la jornada de este viernes en una reunión de junta de portavoces.

Uno de las mayores cuantías de este cambio presupuestario se destinará a reducir los gastos que no tienen consignación presupuestaria, cuya denominación técnica son operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (OPA), a la que se asignará unos 12 millones. Además, se reservarán unos 217.000 euros para "pagar deuda", según lo apuntado por la regidora.

Mientras tanto, unos cinco millones de euros se destinarán para "asegurar la prestación de servicios", entre los que incluye el aporte de capital a Comujesa para licitar la adquisición de nuevas marquesinas para el transporte público y realizar una serie de mejoras y adquisiciones en el Asilo de San José.

Por otro lado, García-Pelayo hizo mención de que, con el crédito generado por este remamente, se acometerán también otras actuaciones que van desde mejoras puntuales en el Mercado de Abastos, en parques infantiles de la zona rural, la limpieza de arroyos y para subvenciones destinadas a asociaciones que se quedaron fuera de las concesiones

