Los autobuses alquilados de Vigo estarán operativos desde el 8 de septiembre

Los ocho autobuses urbanos que Comujesa, la empresa municipal que gestiona algunos servicios públicos, ha alquilado a una compañía de transporte de Vigo estarán en circulación por Jerez a partir del lunes día 8. Es la previsión apuntada por la alcaldesa, María José García-Pelayo, en una comparecencia realizada este viernes donde ha anunciado cambios en su gobierno.

Todas las unidades, que han sido alquiladas a la firma Vitrasa por un coste de unos 1.650 euros cada uno —importe al que hay que añadirle unos 22.000 euros por el transporte desde Galicia— ya se encuentran en las cocheras del servicio municipal de transporte, ubicada en el polígono industrial de El Portal. En estos días se está procediendo a la tramitación de la documentación necesaria y adaptándolos para que puedan ser utilizados por el transporte público jerezano.

Una vez se pongan en circulación, se procederá a revisar los horarios y las frecuencias de todas las líneas de cara al inicio del curso escolar, según lo apuntado por la regidora en la comparecencia. De este modo, se pretende incrementar el servicio con la llegada del otoño, aunque no se prevé que se normalice la situación hasta la llegada de las nuevas unidades en el mes de octubre.

La regidora reconoció que, aunque esta prestación pública esté atravesando en la actualidad un "bache", se está trabajando para que "Jerez tengan los autobuses que nos merecemos". En este sentido, además de la adquisición de 25 nuevos autobuses —a la que se pretende sumar una segunda remesa el año próximo—, García-Pelayo mencionó que se continúa trabajando en un rediseño integral de todas las líneas para lo que ya se está trabajando en analizar las demandas y necesidades existentes y que próximamente se licitará la adquisición de nuevas marquesinas.

"Hay un compromiso claro y estamos demostrando que estamos queriendo mejorar el servicio de autobús. A día de hoy tenemos unos autobuses que son un churro pero no me quedo de brazos cruzados y vamos a seguir trabajando para que la ciudad tenga los autobuses que nos merecemos", sentenció.