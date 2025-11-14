El Ayuntamiento de Jerez, premiado por las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Jerez ha sido galardonado con el prestigioso ‘Premio a la Institución Pública’ en la entrega de los ‘Premios Anuales de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales’ (AEDYGSS), celebrada en Fuenlabrada (Madrid), en el marco de su XXXII Congreso Nacional.

La delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia y Recursos Humanos, Yessika Quintero, ha sido la encargada de recoger este galardón durante el desarrollo de este encuentro que tenía como lema ‘El derecho a los servicios sociales de la infancia y la adolescencia’ y que ha reunido a unos trescientos profesionales vinculados con los servicios sociales.

En su intervención, la delegada resaltó que “este reconocimiento avala el esfuerzo colectivo de los equipos municipales y demuestra que el modelo de atención social de Jerez está a la altura de os mejores del país”.

La modalidad en la que nuestra ciudad ha recibido este premio, que pone el foco en factores como la calidad y la proximidad en la gestión, sitúa a Jerez entre las entidades locales más destacadas de España por su implicación con la transparencia y la mejora continua de los Servicios Sociales, junto a los Ayuntamientos de Bilbao, San Cristóbal de la Laguna y la Diputación Provincial de Soria.

La ‘Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales’ ha distinguido a nuestro Ayuntamiento por ser una de las Entidades Locales que ha tomado la decisión de autoevaluarse como administración que detenta el valor de la proximidad en los derechos propios de los Servicios Sociales.

Además, el galardón valora explícitamente a las instituciones que han conseguido aprobar en la aplicación del Índice DEC Local, una herramienta de mediación de la Asociación que analiza la eficacia y eficiencia de los Ayuntamientos en la prestación de este tipo de servicios a la población. La AEDYGSS defiende que la proximidad es uno de los valores fundamentales, destacando el papel relevante de los Ayuntamientos en la gestión, ya que considera que sólo desde la responsabilidad local se teje comunidad.

Con esta perspectiva, la organización del sistema público local relacionado con las prestaciones sociales se traduce en un logro colectivo que impulsa el compromiso de la sociedad, la mejora de los entornos de convivencia, la igualdad y el avance en materia ciudadana, promoviendo un enfoque en la gestión que sobresale como uno de los mejores del país.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha reconocido también con sus premios anuales a Unicef, Save the Children; el director del Diario Público, Manuel Rico; la comunicadora Laura Yustres Vélez 'Lalachus'; la Diputación Provincial de Soria; así como a los ayuntamientos anteriormente mencionados.

La entidad ha celebrado el 32 congreso nacional, en el que ha destacado su crecimiento y que se ha consolidado definiéndose en torno a cuatro valores fundamentales que constituyen su ADN.

La defensa de lo público constituye el primero de sus códigos genéticos, por lo que la asociación defiende que "desde una Administración fuerte puede defenderse un sistema Público de Servicios Sociales".

"El segundo, trabajamos por las personas, las acciones de esta Asociación no responden a otro objetivo que no sea pensar en la ciudadanía que vive distintas situaciones de vulnerabilidad y necesitan de los otros para mejorar su entorno de convivencia", agrega.

La proximidad es el tercero de sus valores. "Por eso hemos defendido desde siempre la descentralización, el papel relevante de los Ayuntamientos en la gestión porque solo desde la responsabilidad local se teje comunidad", señala la asociación.

El código genético de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se cierra con el feminismo, con el avance en la igualdad entre hombres y mujeres.