El Ayuntamiento de Jerez presenta a Hacienda un presupuesto de 283 millones de ingresos y 278 de gastos

El Ayuntamiento de Jerez envió el pasado viernes al Ministerio de Hacienda el documento base del presupuesto municipal 2025 que contempla 283 millones de euros de ingresos y 278 millones de gastos, lo que supone un incremento del 14% en los ingresos (247 millones) y del 12,89% en los gastos (246 millones) con respecto al presupuesto de 2022 -prorrogado hasta hoy-. “Jerez va a tener presupuesto”, aseguró María José García-Pelayo, alcaldesa de la ciudad, en comparecencia este miércoles ante los medios junto a los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Jaime Espinar y el delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado.

Ahora comienza la negociación con Hacienda y los plazos; al estar el Ayuntamiento de Jerez intervenido, es imprescindible el visto bueno del Ministerio. La respuesta de Hacienda no debe demorarse más allá de un mes y, en el caso de que sea favorable, tal y como espera el gobierno municipal, luego habría que trasladar el presupuesto 2025 a los grupos políticos, al Consejo Social y elevarlo a pleno para su aprobación definitiva.

“Hemos aclarado a Hacienda que es el presupuesto que necesita Jerez, no el que espera el Ministerio”, explicó María José García-Pelayo, que ha desgranado los detalles del presupuesto añadiendo que “ahora que está habiendo condonaciones a tutiplén y medidas extraordinarias para facilitar la vida, el Ayuntamiento de Jerez no puede mirar hacia otro lado ni ponerse de perfil, si se habla de medidas excepcionales Jerez quiere estar ahí”.

Recordó García-Pelayo el contundente informe de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que “aunque digan que es independiente no lo es tanto porque al presidente lo nombra el Ministerio de Hacienda”, cuando reflejó la “situación de no retorno” de los números del Ayuntamiento jerezano, situándolo en “riesgo crítico” y afirmando que de mantener “políticas constantes no se estima posible el retorno” a la normalidad económica, situación en la que, además de Jerez, se encuentran los ayuntamientos de Parla y Jaén, “que parece que ya ha recibido el aguinaldo navideño”, en referencia a las ayudas al consistorio jiennense tras la moción de censura que dio la Alcaldía al PSOE.

Por estos motivos, Jerez espera que “la negociación con el Ministerio de Hacienda" termine con la "aprobación" del presupuesto presentado, explicó la alcadesa, para la que “sería histórico” que el pleno del Ayuntamiento aprobase el presupuesto con el apoyo de todos los grupos políticos.

Para convencer al Ministerio de Hacienda, Pelayo expuso la “valoración positiva” que supone que “el presupuesto nace con superávit”. En efecto, el capítulo de ingresos asciende a 283.632.332 euros, lo que la alcadesa achaca a “la mejoría de la actividad económica en la ciudad, lo que repercute en la recaudación”, y el de gastos supone 278.235.170 euros. “Hemos priorizado los ingresos y no gastar todo, ni gastar más de lo que ingresamos”, subrayó la regidora, añadiendo que la estimación de gastos e ingresos tiene “dos acentos marcados, el social” y que los números son “lo que necesitan los jerezanos para recibir servicios públicos de calidad”.

Así, en el capítulo de gastos se han incrementado con respecto al presupuesto de 2022 partidas como la ayuda a domicilio (un 216% más) al recogerse los convenios colectivos y mejoras en las prestaciones y servicios públicos como la limpieza viaria (8,57%), recogida de basuras (46%), reciclaje (52,15%), alumbrado (5,54%), parques y jardines (15%), limpieza de colegios (15,16%) y limpieza de dependencias municipales (16,2%), además del mantenimiento de calles (33,32%).

En el apartado de gastos de personal, la alcaldesa explicó que se han incorporado los convenios desde 2022, lo que ha supuesto una subida de más del 20%, además del 10% que obliga la ley a subir las nóminas de funcionarios y personal laboral de todas las administraciones públicas, lo que tiene un coste aproximado de un millón de euros. Eso sí, queda un escenario laboral “clarificado”.

Al igual que mostró su confianza en que el Ministerio sea receptivo con los números presentados por Jerez y el prespuesto salga adelante, María José García-Pelayo también reconoció “lo que no va a gustar a Hacienda”, y es que el gobierno municipal no ha incorporado en los números los 20.851.187 euros que el Ayuntamiento tiene que pagar este año por la deuda a cargo de los Fondos de Ordenación. Eso sí, la deuda con los bancos (7,3 millones) sí está contemplada.

“Hacienda lo sabe, porque se lo hemos anunciado. No lo hemos incluido porque si sumamos esos 20 millones habría que reducir otras partidas y la ciudad no puede soportar el lastre de la deuda ahora que está despegando. En 2024 se incrementaron los ingresos en 36 millones, todos los indicadores son positivos. Entonces, ¿para qué recortar servicios y castigar a los ciudadanos? Vamos a tener un remanente positivo y este Ayuntamiento va a pagar, pero que nos dejen un presupuesto no condicionado, que no esté lastrado porque eso castiga la creación de empleo”.

Y al igual que reconoce el problema -no contemplar esos 20 millones-, el Ayuntamiento de Jerez propone la solución: “Esperar a abril a la liquidación de los anticipos de la PIE” y con ese ingreso hacer frente a la deuda del Fondo de Ordenación. “Esa sería la fórmula de sentido común, no conformista. Queremos ambicionar más porque Jerez está en un momento interesante, hay expectativas que no son malas”.

Y si Hacienda no da ahora el visto bueno al presupuesto, el Ayuntamiento lo volvería a sacar en abril ya con esos ingresos, “incorporando esa modificación de crédito”.

Así que sea como fuere, “Jerez va a tener presupuesto”. Así de tajante, convencida y confiada se mostró María José García-Pelayo cerrando su comparecencia ante los medios para explicar el presupuesto muniicipal para 2025.