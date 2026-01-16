El Ayuntamiento de Jerez presta toda la colaboración a la familia afectada por la caída de un techo en La Asunción

Las delegadas de Inclusión Social, Yéssika Quintero, y Urbanismo y Vivienda, Belén de la Cuadra, acompañadas de representantes de la asociación de vecinos de La Asunción, encabezada por su presidenta, Verónica de la Flor, visitaron en la jornada del jueves a la familia afectada por la caída de un techo de su vivienda.

Según ha explicado Yéssika Quintero, ambas delegadas y los representantes vecinales comprobaron la situación en la que se encuentra la vivienda. "Igualmente, los técnicos de Urbanismo han procedido a inspeccionar la vivienda para valorar el motivo de la caída del techo y valorar la situación de la familia. Por supuesto, y antes que nada hemos cuidado de la integridad de las personas que es siempre lo primero en este tipo de incidentes".

La delegada ha informado también que a primera hora de la mañana de este viernes se ha atendido a la familia presencialmente en las dependencias de los Servicios Sociales para valorar la ayuda que se les puede prestar.

"Estamos siempre a disposición de los vecinos y vecinas que nos necesiten y haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudar", ha señalado la delegada, quien ha añadido que "ayer también visitamos a otros vecinos, especialmente a personas mayores para ver cómo se encontraban".

"El respeto y el cariño a las personas es el eje del trabajo que realiza el equipo de gobierno de María José García-Pelayo, que siempre pone a la ciudad por delante", ha finalizado la delegada.