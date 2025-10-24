El Ayuntamiento de Jerez quiere reunirse con el ministro del Interior y con los sindicatos de la Policía Nacional

El Ayuntamiento de Jerez ha reaccionado a la denuncia del sindicato policial CEP de que los agentes de la Policía Nacional no cuentan con motos para patrullar la ciudad y el gobierno municipal ha solicitado una reunión a la Confederación Española de Policía, pedirá también reunirse con el resto de sindicatos y con el ministro del Interior.

"El problema que tenemos es que ya tenemos una plantilla muy mermada de la Policía Nacional en nuestra ciudad, igual que de la Guardia Civil. Creo que es algo que el Gobierno de España tendría que valorar. Estamos en una provincia que es especialmente delicada en materia de seguridad, tan delicada es que estamos pidiendo, junto con los sindicatos de Policía Nacional, que sea reconocida la provincia de Cádiz como provincia de Especial Singularidad, de tal manera que a la provincia de Cádiz se nos destinen más efectivos y que estos efectivos además tengan un complemento de territorialidad, igual que lo perciben en otras comunidades autónomas. Y lejos de reconocernos esa especial singularidad, por la zona específica en la que estamos, y lo estamos viendo y viendo todos los días, pues lo que está haciendo el Gobierno de España es quitarnos medios que garantizan la seguridad de los jerezanos y de las jerezanas. Me parece un auténtico disparate que el Gobierno de España vaya desmantelando la Policía Nacional en nuestra ciudad", explicó María José García-Pelayo.

"Y no lo dice el Partido Popular, no lo dice la alcaldesa de Jerez, lo dicen muy especialmente los propios sindicatos de la policía, que están denunciando cómo se está deteriorando el servicio de seguridad pública por parte del Gobierno de España en nuestra ciudad. Hemos pedido una reunión a la Confederación Española de Policía, lo haremos también con el resto de sindicatos, de la misma manera que pediremos una reunión al ministro del Interior. Espero que haya respuesta y que no ocurra como con el señor Puente, que el señor Puente no contesta", dijo la alcaldesa.

Sobre la petición de reunirse con el ministro de Fomento, García-Pelayo explicó que "se le ha vuelto a reiterar la petición para reunirnos, para hablar de las infraestructuras en nuestra ciudad, tanto del tercer carril de la autopista, como de la situación de la falta de conexiones de nuestro Aeropuerto, como de las frecuencias del tren y los problemas que tenemos con el tren. La callada es la respuesta del ministro de Fomento, pero ya he pedido a mi equipo que todas las semanas reiteremos la petición. Vamos a intentar, a ver si en algún momento le da vergüenza no contestar a una petición que hacemos para ofrecernos a colaborar y, por supuesto, para al menos recibir información sobre las previsiones del Gobierno de España en nuestra ciudad".