El Ayuntamiento de Jerez solicita a Fomento más compañías para la estación de autobuses

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha presentado en el Ayuntamiento una nueva campaña de mejora de la seguridad vial que se pondrá en marcha para continuar avanzando en la reducción de los accidentes de tráfico en vías urbanas y en la protección de los peatones y los vehículos.

La campaña incluye, entre otras medidas, la renovación de la flota de autobuses urbanos, mejoras en la estación de autobuses para mejorar el transporte interurbano, el refuerzo en señalización y semáforos, la instalación de reductores de velocidad, la renovación de paradas y marquesinas de autobús, el incremento de las cámaras de tráfico, el aumento de la iluminación leed y la prevención con la dotación de nuevo material al Parque de Educación Vial.

Para determinar las actuaciones que se van a llevar a cabo en esta nueva campaña, el Ayuntamiento ha tenido en cuenta, por un lado, las reivindicaciones y reclamaciones de la ciudadanía por incumplimiento de los límites de velocidad, así como un informe de siniestralidad vial, redactado por la Sección de Prevención e Investigación de Accidentes de Tráfico de la Policía Local de Jerez.

Espinar ha señalado que "nuestra primera medida es la renovación de la flota de autobuses urbanos. En estos momentos ya están en la ciudad 23 de los 25 vehículos previstos, que se irán incorporando paulatinamente a medida que finalicen los trámites oportunos. En enero, cuando ya circulen la totalidad de los 25 vehículos nuevos se mejorará la frecuencia y se acometerán cambios en algunas líneas".

"Pero no sólo nos preocupa el transporte urbano sino también el transporte inter-urbano por lo que estamos acometiendo mejoras en la estación de autobuses. Ya hemos realizado trabajos en iluminación y mantenimiento y se acometerá el arreglo del panel informativo así como en el sistema contra-incendios y el pararrayos", ha informado el teniente de alcaldesa. Además ha informado de que "nos hemos reunido con la Delegación provincial de Fomento para pedirles que haya más presencia de las compañías que operan en la estación. Creemos necesario que haya un trato humano, para lo que se necesita que haya personal en la Estación. La Junta de Andalucía ya se encuentra trabajando en esta petición y también se ha instalado un punto de información y recarga de tarjetas de viaje".

Desde la Delegación de Movilidad, ha venido desarrollando otras campañas de este tipo durante 2024 y 2025, pero en este caso la seguridad vial de Jerez se va a reforzar con medidas como la instalación de reductores elevados de velocidad mediante ‘lomos de asno’ en diversos puntos de la ciudad.

El Ayuntamiento va a invertir en esta iniciativa unos 44.000 euros y las obras van a desarrollarse durante este mes de diciembre. La empresa adjudicataria es Manuel Alba y los puntos en los que se ubicarán estos reductores de velocidad son los siguientes: calles Ferrocarril, Lope de Vega, José Cádiz Salvatierra, José Manuel García Caparros, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Camino de Albadalejo, Azorín, Padre Manuel Fernández, Merced, Al-Ahkan, Boabdil, Pablo Neruda, Castillo de Medina, Castillo de Melgarejo, Almería, Santa Antonia, Playa del Rompidillo, Puerto, Bruselas, Abiertas de Caulina, Nuestra Señora de la Consolación, Paquera de Jerez, Ronda del Pelirón, Mar de Alborán y Mar del Norte. También se instalarán en las avenidas Olivar de Rivero, Chema Rodríguez, Espera y Nazaret, en la Hijuela de la Marquesa y la Hijuela de la Canaleja.

"En el caso de la avenida José Manuel García Caparrós, evitamos además que se produzcan las 'carreras ilegales' que tantos problemas ocasionaron hace unos meses y que prácticamente se han erradicado gracias a la labor de la Policía Local y los técnicos de Movilidad", ha señalado el teniente de alcaldesa.

Esta nueva campaña de seguridad vial conlleva una nueva dotación de postes de paradas de autobús, una vez comprobado el buen funcionamiento de los que ya se han instalado y con la intención de llegar a sustituir todos los existentes en la ciudad. Esta medida conlleva una inversión municipal de 8.000 euros. "En algunos casos estamos hablando de paradas rosas que llevan instaladas cerca de 30 años y que ofrecen una mala imagen de la ciudad además de no cumplir con su principal función que es informar al usuario". En este paquete de medidas también se incluye la renovación del 50% de las marquesinas existentes y el GPS de los nuevos vehículos.

En el marco de esta nueva campaña de seguridad vial se incrementarán igualmente las cámaras de control de tráfico. Actualmente hay 114 de estas cámaras, después de que se hayan venido triplicando en los últimos dos años. La intención del gobierno municipal es continuar con esta medida de mejora de la seguridad vial, incidiendo en el perímetro de circunvalación de la ciudad.

La nueva campaña contempla también el refuerzo de la señalización horizontal, que también contribuye a una mejora en la seguridad vial tanto para el peatón como para el vehículo. Hasta este momento, desde la Delegación de Movilidad, se ha incrementado especialmente en los accesos y avenidas principales de la ciudad, realizando las tareas en horario nocturno para evitar retenciones y molestias al tráfico.

Del mismo modo, una vez que se ha comprobado la efectividad de la señalización luminosa LED, en el marco de esta nueva campaña, el Ayuntamiento continuará apostando por la instalación de este tipo de señales en las vías con mayor índice de siniestralidad.

Igualmente, se ha destinado un presupuesto de 10.000 euros a la mejora del material del Parque de Educación Vial. "Desde el gobierno nos sentimos muy satisfechos con la recuperación de este Parque y creemos que es esencial para mejorar la seguridad y la movilidad en la ciudad gracias a la labor que realiza la Policía Local en coordinación con el Área de Movilidad con los más jóvenes".