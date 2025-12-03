Naranjos y aligustres para la calle Santo Domingo en Jerez

El Área de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Jerez va a dotar a la calle Santo Domingo de un nuevo arbolado, debido al "estado de deterioro generalizado" que sufrían los ejemplares que había hasta ahora. En este sentido, se van a plantar en esta calle alrededor de 30 naranjos y otros tantos aligustres matizados, "dos especies adaptables y más adecuadas a este espacio público y con las que el entorno ganará en valor medioambiental y ornamental con un total de 65 ejemplares, una masa arbórea superior en número a la que existía antes del inicio de las obras de la calle Santo Domingo".

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar, ha destacado que esta actuación ratifica “el compromiso del gobierno de la ciudad con el medio ambiente”. También ha recordado que, precisamente, “el objetivo es caminar hacia un Jerez más verde y poner al árbol en el centro de las políticas medioambientales, para que la ciudad continúe siendo una localidad destacada por su amplia población arbórea, con más de 155.000 ejemplares de una amplia diversidad y hasta 2,5 millones de metros cuadrados de zonas verdes”.

Por este motivo, ha señalado que “estamos planificando e impulsando la plantación en distintas zonas de Jerez y realizando campañas de concienciación, sobre todo en los centros docentes, entre los más jóvenes, para inculcar el valor medioambiental de los árboles, y fomentando el respeto”.

En este sentido, el teniente de alcaldesa ha señalado que "en la próxima plantación se 'rearbolará' la avenida Álvarez Beigbeder que fue desprovista de árboles de forma injustificada por parte del anterior gobierno, a diferencia de lo que pasará con la calle Santo Domingo".

Espinar ha recordado igualmente que “a través del Plan Árbol, en la ciudad se ha llevado a cabo recientemente la plantación de alrededor de un millar de árboles y se ha dado vida a unos 400 alcorques que estaban vacíos”. Igualmente, hace pocos días se han plantado en la plaza del Carbón 5 liquidambares y 3 bahuinias, dos especies de gran valor medioambiental y ornamental con propiedades muy beneficiosas.

En el caso de la calle Santo Domingo, desde la Delegación de Medio Ambiente "se ha informado a asociaciones de ecologistas y a la ciudadanía en general, sobre la necesidad de sustituir el arbolado que existía, debido a su estado de deterioro generalizado y al riesgo que suponía para los peatones ya que presentaban ramas secas o con riesgo de desprendimiento; oquedades y cavidades internas en troncos y ramas principales y además numerosos ejemplares se encontraban secos, semisecos o con escaso vigor".

Espinar incide en que el gobierno local considera la población arbórea como “un gran patrimonio natural de la ciudad que hay que respetar y conservar, y si no se pueden salvar algunos ejemplares hay que sustituirlos en la época del año más adecuada, pero en ningún caso dejamos la zona sin arbolado”.

En este sentido, los naranjos y aligustres matizados que van poblar pronto la calle Santo Domingo se consideran especies más adecuadas al entorno. Las principales ventajas de sembrar aligustres matizados son su gran adaptabilidad y bajo mantenimiento. Además, son resistentes a la contaminación y ofrecen beneficios ecológicos como la reducción de ruido y la estabilización del suelo. Por su parte, los naranjos ofrecen también ventajas estéticas y medioambientales, un aroma agradable durante su floración y sus raíces no dañan el acerado.

La sustitución del arbolado que va a llevar a cabo el área de Medio Ambiente se enmarca en las obras de reurbanización del acerado del primer tramo de la calle Santo Domingo, entre la plaza del Caballo y José Cádiz Salvatierra que está acometiendo Urbanismo.