Otro día "de gran alegría" en el Mercado Federico Mayo de Jerez

La delegada Nela García con la joven pareja de emprendedores que ha montado la carnicería en el Mercado Federico Mayo

La delegada de Empleo, Comercio y Consumo, Nela García, ha entregado las llaves de un nuevo puesto del Mercado de Federico Mayo, que el Ayuntamiento de Jerez ha adjudicado recientemente y que está destinado a carnicería, con lo que ya son once los establecimientos abiertos en estas instalaciones municipales.

La delegada ha felicitado a los nuevos adjudicatarios, una joven pareja emprendedora y les ha deseado mucha suerte en su andadura comercial: “otro día de una gran alegría y un día muy bonito entregando las llaves a unos nuevos emprendedores que han generado su propio puesto de trabajo en la carnicería de Federico Mayo, donde van a empezar a trabajar en unos días con mucha ilusión, con muchas ganas. Están aprendiendo, se están formando y van a hacer posible ese autoempleo para poder sacar a su familia adelante, poniendo muchísima ilusión. Han sido valientes, han sido arriesgados a la hora de invertir y generar su propio empleo”.

García también ha valorado muy positivamente el funcionamiento de un equipamiento que cuentan con once de sus doce puntos de venta directa al público ocupados actualmente con variados usos: dos pescaderías, dos carnicerías, dos de frutas y verduras, uno de alimentación y bebidas, otro de panadería y pastelería, una droguería y perfumería, uno para congelados y una cafetería.

La reapertura del Mercado de Federico Mayo tuvo lugar el pasado 23 de septiembre y desde entonces todos los puestos se han ido ocupando, a excepción del dedicado a herboristería-parafarmacia, que a día de hoy es el único que está disponible.

En este sentido, la delegada ha avanzado que “si acaba el plazo para su adjudicación y queda desierto, cambiaremos el epígrafe y se ofertará con otra actividad. Por lo cual, esperemos que a lo largo del año 2026 queden completos los espacios comerciales de Federico Mayo”.

De esta manera, toda aquella persona que esté interesada en obtener información sobre estas instalaciones puede contactar con el Departamento de Comercio y Consumo en los siguientes teléfonos: 956149535 y 956140005 o bien a través del email cyc.comercio@aytojerez.es, donde podrán recibir asesoramiento y apoyo en los procedimientos necesarios.

Cabe recordar que el Mercado de Federico Mayo ha sido recuperado por el equipo de Gobierno actual, tras permanecer ocho años cerrado por inactividad, y ha sido objeto de una intervención de remodelación para su puesta a punto, desarrollando una gestión pública a favor de políticas útiles para los ciudadanos y con la intención de revitalizar la zona sur y favorecer la convivencia, la integración y la vida social y comercial de sus barrios.