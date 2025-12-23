El Ayuntamiento lamenta "un nuevo bulo del PSOE sobre ayuda a domicilio por aplicar el convenio que el propio PSOE firmó en 2019"

El Ayuntamiento de Jerez ha salido al paso de las "falsas acusaciones vertidas por el Grupo Municipal Socialista que, una vez más, lanza un bulo sobre el servicio de ayuda a domicilio con graves acusaciones y faltas de respeto a la plantilla que el gobierno municipal quiere denunciar".

Así, el Ayuntamiento ha informado a través de su delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, que "las acusaciones sobre la asistencia a personas dependientes lanzadas por parte del PSOE están realizadas desde la mentira, la intención de desinformación y la falta de respeto hacia la plantilla".

"Fue precisamente la señora Collado, como delegada del gobierno local presidido por la socialista Mamen Sánchez, la que el 17 de enero de 2019 firmó un convenio colectivo con la plantilla de Ayuda a Domicilio (con efecto retroactivo de 2018) en el que, dentro de las 'mejoras' incluidas, se afirmaba lo siguiente en su artículo 12.l: 'Los días 24 y 31 de diciembre tendrán carácter de no laborable. En el supuesto que los días 24 y 31 de diciembre coincidieran en día no laborable, el personal afectado, lo disfrutará el primer día laborable posterior. Si los días 24 y 31 estuvieran dentro del período vacacional, el descanso por estos días se podrá disfrutaren los días laborables inmediatamente anteriores o posteriores al período vacacional. En el caso de los trabajadores y trabajadoras que dentro de su jornada se encuentre el sábado, domingo o festivo lo disfrutarán ese mismo día”.

Es decir, "ese grave ataque, esa mala gestión, esa denuncia que hace el Grupo Municipal Socialista no es más que ese 'gran logro' que redactó y firmó el anterior gobierno socialista (en el que la propia Carmen Collado era delegada del área) y del que presumió en la comunicación pública que se hizo de la firma del convenio para 2018 y 2019".

“Si tan grave le parece que los días 24 y 31 de diciembre se consideren no laborables para la plantilla de ayuda a domicilio, ¿por qué lo puso la señora Collado y el gobierno socialista en el convenio que firmó en enero de 2019? ¿Por qué en enero de 2019 esto suponía un gran avance y un gran logro y ahora es un despropósito?".

Quintero ha informado, igualmente, "que el pasado 18 de noviembre, el comité de empresa de ayuda a domicilio remitió un escrito a Comujesa manifestando que 'el convenio establece expresamente que estos días tienen la consideración de días no laborables para toda la plantilla, por lo que ningún trabajador/a está obligado/a a prestar servicio en dichas fechas', solicitando que se confirmara por escrito la aplicación de esta disposición recogida en convenio".

La delegada de Inclusión Social afirma que “ni el Ayuntamiento ni este gobierno hemos abandonado a nadie”, subrayando que los horarios de los usuarios mantienen "los mismos criterios técnicos desde 2019 con el anterior gobierno Socialista. Unos criterios técnicos que, como la concejal socialista conoce (porque fue quien los puso) se utilizan para la cobertura extraordinaria de estos días basados en no contar con ningún familiar ni apoyo para la ayuda a la persona usuaria con Grado III y que, encontrándose en esta situación, necesitaran apoyo al aseo y apoyo a la ingesta".

El gobierno local lamenta que "no sea la primera vez que el Grupo Municipal Socialista carga contra las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, poniéndolas, con sus difamaciones, en una situación comprometida con los usuarios a los que atienden a diario".

Yessika Quintero lamenta "profundamente el comportamiento del Grupo Municipal Socialista y la absoluta y grave falta de respeto tanto a la plantilla como a los usuarios y confía en que el nuevo año venga cargado de una reflexión profunda de los concejales socialistas sobre las declaraciones que constantemente realizan basadas en bulos y confrontación. Mientras este gobierno seguirá trabajando para prestar un mejor servicio y que tanto los usuarios como la plantilla tengan las mejoras condiciones”.