El Ayuntamiento de Jerez licita las obras de urbanización de acerados del vial de la Hijuela de la Marquesa

El Ayuntamiento de Jerez ha iniciado la licitación de las obras de urbanización de la margen izquierda de la Hijuela de la Marquesa -vial situado junto a la Ciudad de los Niños- que tienen como objetivo dotar de acerado a un tramo de alrededor de 300 metros de longitud, así como acondicionar la zona y regular los espacios destinados a aparcamiento.

El proyecto, que sale a licitación por importe de 548.198,18 euros, fue presentado el pasado mes de enero por la alcaldesa, María José García-Pelayo, junto a miembros de su gobierno, en el transcurso de encuentro que mantuvieron con los vecinos de este entorno, que abarca las barriadas de El Pinar, La Pita y la avenida Juan Carlos I.

Como ya explicara la regidora en aquella ocasión, la zona afectada por las obras carece de urbanización debido a la existencia de un canal de riego en el subsuelo que la imposibilita, el cual ya se encuentra en desuso y fuera de servicio. Actualmente, este espacio se utiliza como aparcamiento por parte de los vecinos y tras la ejecución de este proyecto contará con todas las infraestructuras y servicios necesarios.

Además de la creación de acerados, esta intervención contempla la modificación de la alineación de parte del vial, que será completamente reasfaltado, así como la creación de alrededor de 100 plazas de aparcamiento tanto en línea como en batería. Igualmente, se instalarán pasos de peatones elevados para facilitar la movilidad y reforzar la seguridad vial.

Asimismo, el proyecto prevé la renovación y modernización de servicios básicos como el alumbrado público, que será sustituido por tecnología LED más sostenible y eficiente, y las redes de saneamiento, que serán también convenientemente acondicionadas para garantizar el drenaje superficial, adaptando los pozos existentes a las nuevas cotas proyectadas y a la instalación de imbornales.

En materia ambiental, se elaborará un estudio de la situación en la que se encuentra el arbolado, y se creará una zona ajardinada en la margen del parque incluyendo la implantación de sistemas de riego, plantación de césped y de arbolado y la pavimentación de los espacios de conexión del nuevo acerado con los caminos del parque.