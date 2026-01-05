El Ayuntamiento quiere destinar la antigua Tesorería de la calle Ancha a un "equipamiento multifuncional"

El pleno municipal aprobó en la mañana de este lunes la solicitud de cesión al Estado de un inmueble de su propiedad ubicado en la calle Ancha y que hasta hace dos años albergaba la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Jerez. La petición se realiza una vez que el concurso convocado por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para subastar este local ha quedado desierto al no presentarse ofertas.

Según lo apuntado por el primer teniente de alcaldesa y delegado del Centro Histórico, Agustín Muñoz, se pretende que este edificio se destina a la "prestación de servicios públicos" teniendo un uso "multifuncional". De este modo, aunque sin dar demasiados detalles, apuntó que se quiere este espacio tanto para que tenga una actividad vinculada a la "seguridad" como a fomentar la actividad vecinal y asociativa de su entorno.

El edificio es una antigua casa patio con una superficie total de 1.079 metros cuadrados que tiene acceso tanto por la calle Ancha como por la calle Frías. Cuenta, además, con una planta alta y una entreplanta. El Ayuntamiento pide una cesión por un periodo de 30 años.