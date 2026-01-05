Espinar (PP): "Queremos eliminar cualquier duda en la contratación de los nuevos autobuses urbanos"

En la mañana de este lunes se celebró un pleno en el Ayuntamiento de Jerez donde salió adelante la propuesta presentada por el gobierno local de que el Ayuntamiento se comprometa por escrito a transferirle a la empresa municipal Comujesa el importe necesario para que pueda adquirir nuevos vehículos para el servicio de autobuses urbanos durante los próximos años. Este trámite no era baladí dado que la ausencia de este documento sustenta un recurso que presentó el PSOE por una licitación que inició la sociedad para que el servicio cuente con otras 25 nuevas unidades que actualmente se encuentra suspendida de manera cautelar. La propuesta salió adelante con el apoyo de PP y Vox, la abstención de La Confluencia y el voto en contra del PSOE.

Básicamente, el asunto llevado a pleno recoge el compromiso de que el Ayuntamiento de Jerez aportará el dinero necesario para que Comujesa pueda hacer frente a la operación de 'renting' con la que se pretende dotar al servicio de autobuses urbanos con otras 25 unidades que tendrán un coste anual de unos 1,7 millones de euros por un periodo de 10 años.

Ahora bien, antes de la celebración del pleno, el PSOE presentó una alegación sobre este asunto donde cuestiona que esta se debate sin contar con un informe de la Intervención Municipal sobre los importes económicos comprometidos y su incidencia en la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del Ayuntamiento. En el pleno, en cambio, la viceinterventora del Ayuntamiento, Elena Clavijo, intervino para señalar que este informe no es necesario en el momento actual de la tramitación de este expediente, aunque sí lo será cuando se cuantifique de manera exacta las aportaciones que deberá hacer el Consitorio año a año.

El delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, justificó que ahora se lleve a pleno este compromiso —más de dos meses después de que se iniciará el proceso de licitación de adquisición de una nueva tanda de autobuses y en un momento en que se encuentra suspendido de manera cautelar— señalando que se hace "por responsabilidad" y para "disipar cualquier tipo de dudas" sobre la licitación iniciada, aunque afirmó que no era necesario elevarlo a este órgano. Esta contratación se encuentra actualmente suspendida de manera cautelar y a expensas de que el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Jerez se pronuncie sobre el recurso presentado por el PSOE. En este sentido, el edil, que es también vicepresidente de Comujesa, señaló: "Lo que queremos es que las empresas vengan a Jerez a invertir, no que huyan".

Espinar aprovechó buena parte del tiempo de sus intervenciones en el pleno en cargar contra el PSOE al que le reprochó su "propósito de torpedear todas las mejoras de los servicios públicos" y de haber presentado un recurso "con maldad" con el "objetivo de generar dudas" para que "nadie se presente". "Damos la cara y aportamos certidumbre", sentenció.

PSOE: "Si está todo bien, ¿por qué lo traen a pleno?"

Mientras tanto, el portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, afirmó que esta propuesta les da "la razón" en el recurso presentado a la licitación y defendió que la presentaran. "Presentamos el recurso por responsabilidad porque no se puede comprar autobuses sin dinero", argumentó en su primera intervención. Poco después, incidió en la ausencia inicial de este compromiso en el expediente de contratación suspendido de manera cautelar: "Si no era necesario, según el gobierno, ¿por qué lo traen a pleno?

Defendió, además, la alegación presentada a la propuesta presentada en esta jornada al considerar que el expediente "no está completo" por la falta del informe de la Intervención y se quejó de que el Tribunal de Recursos Contractuales aún no se haya pronunciado sobre su recurso. "No ha respondido en mes y medio y ustedes [al PP] ahora se sacan este acuerdo de la chistera", agregó. Asimismo, incidió en la precaria situación económica en la que se encuentra Comujesa con "unas pérdidas acumuladas de más de tres millones de euros y unos dos millones de euros en facturas sin pagar a los proveedores".

Convenio de la Capitalidad Gastronómica

Por otro lado, en la sesión plenaria se aprobó también el convenio que firmará el Ayuntamiento de Jerez con la Confederación Empresarial de Hostelería de España y la empresa Capital Gastronómica de España SL que ha permitido que Jerez haya sido designada Capital Española de la Gastronomía en este 2026. El acuerdo permite al Consistorio el uso de esta marca, que está registrada por la sociedad, a lo largo de este año. El canon por la designación asciende a 229.900 euros, impuestos incluidos, aunque la Diputación Provincial se ha comprometido a dar una subvención al Ayuntamiento de 300.000 euros para la celebración de este evento que tendrá su inicio el próximo día 22 en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, cuando Alicante entregue el testigo a Jerez.

El delegado de Turismo, Antonio Real, defendió que Jerez optase a esta designación y la firma del acuerdo en la repercusión promocional que tendrá la ciudad a lo largo de este año. En este sentido, mencionó que Sanlúcar, cuando fue elegida capital en 2022, tuvo un "impacto mediático" de unos 8,8 millones de euros. Mientras, Jerez, desde que fue elegida, ya se ha cifrado este importe en "2,8 millones".

Por su parte, el PSOE afirmó que esta designación "no es un galardón oficial" sino que es realizada por una "empresa" a la que el Ayuntamiento paga "un canon" que permite "el uso de una licencia de marca". "Lo que hacemos es comprar un galardón", dijo Díaz. La alcaldesa, María José García-Pelayo, contestó a esta afirmación señalando: "No se trata de comprar un título; hay una convocatoria pública y se otorga al mejor proyecto, no al mejor postor".