El Ayuntamiento pedirá al Estado que le ceda la antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social en la calle Ancha

Además de la ratificación del compromiso de financiar la adquisición de nuevos autobuses urbanos y del convenio que permitirá que Jerez sea Capital Española de la Gastronomía en este año, el gobierno local lleva al pleno que se celebrará en la mañana de este lunes la solicitud al Estado de que le ceda la antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social de la calle Ancha, que actualmente está en proceso de venta.

Según explicaron fuentes municipales, el Ayuntamiento estaría dispuesto a darle uso a este inmueble, por lo que pedirá su cesión por un plazo de 30 años. Sin embargo, se da la circunstancia de que este edificio se encuentra actualmente en proceso de subasta por parte de la administración central. Ahora bien, en el caso de que la licitación quede desierta, el Consistorio confía en que le Estado se lo ceda.

El edificio es una antigua casa patio con una superficie total de 1.079 metros cuadrados que tiene acceso tanto por la calle Ancha como por la calle Frías. Cuenta, además, con una planta alta y una entreplanta. Por este inmueble, la Seguridad Social pide un precio mínimo de 1,6 millones de euros.

Este se encuentra sin uso desde principios de 2024 cuando la sede en Jerez de la Tesorería de la Seguridad Social se trasladó a un nuevo inmueble en la avenida de la Universidad, una sede que comparte con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).