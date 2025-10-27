El Ayuntamiento reitera la mejora del dispositivo de limpieza en el centro de Jerez en eventos especiales

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Servicios Públicos y Medio Ambiente quiere reiterar la mejora del dispositivo especial de limpieza durante la celebración de la zambomba, en especial en el Centro Histórico de la ciudad, donde se concentra la mayor parte de esta celebración, que el Gobierno Municipal también está abriendo al resto de la ciudad.

El Gobierno destaca que es un dispositivo que se ha mejorado año tras año desde el inicio de la legislatura, no sólo con más medios sino que también se han mejorado otros aspectos como el incremento del número de baños portátiles que ha pasado de los 8 que instalaba el anterior Gobierno a los 70 baños que se instalan ahora.

Tras la conocida preocupación de vecinos del Centro Histórico, desde el Ayuntamiento de Jerez se quiere mandar un mensaje de confianza en el dispositivo previsto para las fiestas navideñas, tal y como se anunció tras dar a conocer el bando sobre zambombas.

Cabe recordar que durante el pasado puente del Pilar, se llevó a cabo un dispositivo especial que contó con un refuerzo de 65 jornadas de trabajo extra, desarrollado en tres turnos: mañana, tarde y noche, con los que se incentivó la recogida de residuos sólidos y la limpieza de las calles con el uso de barredoras, camiones cisterna, camiones recolectores y barrido manual.

Este gran esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para reforzar la limpieza viaria con más operarios y jornadas de trabajo, coincide con los días en que Jerez celebra mayor número de eventos, como es el caso de Navidad y, más concreto, con las celebraciones de las zambombas, con el fin de mantener limpia la ciudad y prestar mejores servicios públicos a la ciudadanía.