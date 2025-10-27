Vecinos del centro de Jerez limpian, "a altas horas de la madrugada", orines y vomiteras de sus puertas

La Asociación de Vecinos del Centro Histórico-Intramuros de Jerez ha denunciado que los residentes de calles Remedios y Algarve "volvieron, el pasado sábado, a ser sufridores de un problema, que lejos de solucionarse, no hace más de agravarse fin de semana, tras fin de semana. ¿Qué necesidad tienen de limpiar a altas horas de la madrugada orines y vomiteras de sus puertas?".

Desde dicha Asociación han trasladado a la Comisión Técnica de la Delegación Centro Histórico, en la reunión celebrada el pasado miércoles, "la desesperación de los vecinos de la zona y la preocupación por una situación que no para de repetirse cada fin de semana, con el previsible empeoramiento una vez comiencen las zambombas".

"Zonas conflictivas" como calles Remedios, Algarve y Gibraleón, la preocupación por iniciar el expediente ZAS en plaza Plateros, previsible aumento de zona de ocio en Chapinería, locales y terrazas sin licencias, locales acumuladores de denuncias, terrazas con una sobreocupación del espacio, locales y actuaciones que no cumplen sus horarios y no respectan el descanso vecinal, sumado a las botellonas y a sus consecuencias. Orines, vomiteras, suciedad, ruido… Si este es nuestro día a día, ¿qué nos espera a partir de noviembre? ¿Hasta cuándo debemos seguir soportando esta situación?", añaden.

Desde la AVV insisten en la "necesidad de mantener una reunión con las delegaciones correspondientes, así como con la Policía Local y Nacional. Las soluciones pasan por una mayor presencia policial y por una actuación contundente y valiente por parte del propio Ayuntamiento y por hacer cumplir la normativa y respetar nuestro derecho al descanso. El Centro Histórico no es un polígono industrial, es una zona residencial, pese a quien pese. Porque cuando se cierran los bares y se apagan las luces nosotros seguimos y seguiremos estando aquí".