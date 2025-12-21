Ayuntamiento y la Sociedad Literaria Sherlock Holmes Jerez abordan nuevas líneas de colaboración

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al delegado de Cultura, Francisco Zurita, y la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, ha mantenido un encuentro con los representantes de la Sociedad Literaria Sherlock Holmes Jerez, fundada por Adrián Otero y Margarita Lozano, para establecer vías de colaboración para el fomento de la lectura. Esta nueva entidad, presentada oficialmente a finales de septiembre, cuenta actualmente con unos 80 socios, un crecimiento que subraya el interés del público lector por iniciativas que combinan literatura y participación.

Por su parte, la alcaldesa mostró su firme apoyo a la entidad, destacando su valor en el ámbito cultural que demuestra que la pasión por la literatura, combinada con la dinamización del patrimonio, es una fórmula de éxito. De este modo, "establecer una vía de colaboración estable es esencial para seguir impulsando el fomento de la lectura como eje vertebrador de nuestra vida cultural, especialmente entre los jóvenes".

El objetivo fundacional del colectivo es el fomento de la lectura, que persiguen mediante un enfoque dinámico que va más allá del tradicional club de lectura: como rutas literarias, traducciones y recuperación de obras no disponibles en castellano, publicaciones, conferencias, presentaciones y jornadas. Su enfoque en la literatura del siglo XIX y principios del XX permite explorar nuevas narrativas sobre la historia de la ciudad a través de las rutas temáticas y las publicaciones especializadas en curso.

Desde su presentación, la Sociedad Literaria Sherlock Holmes Jerez ha realizado una decena de actividades propias y ha participado activamente en la última edición de la Feria del Libro de Jerez. Además, su labor ya ha trascendido las fronteras locales, con invitaciones a colaborar con entidades de referencia internacional como el Círculo Holmes de Barcelona y la prestigiosa Sherlock Holmes Society of London.