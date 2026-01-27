La rentabilidad de la vivienda en Jerez es una de las más altas de Andalucía

Imagen de un cartel de la venta de una vivienda en un bloque de pisos

Con el cierre del año 2025 se suceden los balances de todo tipo de cuestiones, entre ellas, las que afectan al siempre interesante mercado inmobliario, ya sea a nivel local, regional o nacional.

Si hace dos semanas nos enteramos que Jerez de la Frontera fue una de las diez ciudades de Andalucía con mayor subida del alquiler durante el año pasado, hoy hemos sabido que finalizó 2025 como una de las localidades andaluzas con mayor rentabilidad de la vivienda, con un 6,8%.

Pero, qué demonios significa dicho indice, ¿es bueno o es malo?, se preguntará algún lector desorientado.

El dato cosechado por Jerez está recogido en el estudio denominado 'La rentabilidad de la vivienda en España en 2025', elaborado en base al análisis de los precios de la vivienda en venta y alquiler durante el mes de diciembre de 2025 y que publica el portal inmobiliario Fotocasa.

El informe determina qué rentabilidad ofrece a un inversor que compra una casa para ponerla luego en alquiler o por su posterior revalorización.

La cifra se calcula considerando los ingresos generados por el alquiler de la vivienda o la ganancia obtenida mediante su venta, en relación con el valor de la inversión inicial realizada.

Las diez ciudades anndaluzas con mayor rentabilidad de la vivienda en 2025

Pues bien, según el estudio de este conocido portal inmobiliario, Jerez de la Frontera, en el noveno puesto, entró entre las diez ciudades de Andalucía con mayor rentabilidad de la vivienda en el año 2025, a tan sólo dos puntos y medio del municipio líder, la localidad almeriense de El Ejido con un 9,3%.

El ránking completo es el siguiente:

-El Ejido 9,3%

-Linares 8,1%,

-Úbeda 8,0%

-Algeciras 7,7%,

-La Línea de la Concepción 7,6%

-Huelva Capital 7,1%

-Dos Hermanas 7,0%

-Punta Umbría con 6,9&

-Jerez de la Frontera 6,8%

-Chiclana de la Frontera 6,6%

A destacar que de los diez primeros puestos, cuatro corresponden a poblaciones ubicadas en la provincia de Cádiz.

El 6,8% cosechado por Jerez en el balance del último año es sensiblemente inferior al logrado en 2024 con el 7,1%, aunque crece un punto con el obtenido hace diez años en 2015 con el 5,8%.

Cifras de la rentabilidad de la vivienda por comunidades autónomas

En el año 2025 la rentabilidad de la vivienda cayó en 14 comunidades y en 10 de ellas el valor es igual o está por encima de la rentabilidad de España (5,9%) y son: Castilla-La Mancha (7,8%), Cataluña (7,4%), Castilla y León (6,9%), Aragón (6,9%), Extremadura (6,8%), Navarra (6,7%), La Rioja (6,6%), Asturias (6,3%), Comunitat Valenciana (6,3%) y Región de Murcia (6,2%).

Por debajo de la rentabilidad media se encuentran las comunidades de País Vasco (5,8%), Cantabria (5,7%), Galicia (5,6%), Canarias (5,5%), Andalucía (5,1%), Madrid (4,7%) y Baleares (4,3%).

María Matos: "La vivienda continúa funcionando como un valor refugio"

Tras este balance publicado por Fotocasa, su directora de Estudios y portavoz, María Matos, desea explicar que“La ligera caída de la rentabilidad de la vivienda hasta niveles de 2018, se explica por el fuerte encarecimiento del precio de compra. Aunque el alquiler se encuentra en máximos históricos y sigue registrando subidas significativas, en torno al 7% interanual, el precio de la vivienda en venta ha aumentado a un ritmo muy superior, cercano al 20%."

"Este desajuste hace que la inversión inicial necesaria para comprar y poner una vivienda en alquiler sea hoy más elevada, lo que modera el rendimiento final. Aun así, una rentabilidad del 6%, sigue siendo una cifra sólida en términos históricos y muy competitiva frente a otros productos de inversión. Esto confirma que la vivienda continúa funcionando como un valor refugio, especialmente en un contexto de incertidumbre económica geopolítica y fuerte presión de la demanda sobre el mercado del alquiler”, concluye Matos en una nota de prensa.