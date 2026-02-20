Más de 1.500 personas fueron atendidas en Jerez por adicciones durante 2025

La adicción al tabaco fue el cuarto motivo del inicio de un tratamiento, según el balance del año 2025

El Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de la Diputación de Cádiz en Jerez de la Frontera y la Fundación Proyecto Hombre atendieron de forma conjunta a 1.548 personas con adicciones durante el pasado año de 2025.

Según informa la institución provincial en una nota de prensa, ambos centros coordinados por el Servicio de Adicciones de la Díputación, el primero, desde sus instalaciones en la calle Vicario, y el segundo, desde la calle Pizarro, iniciaron tratamiento a un total de 1.548 personas, 1.002 hombres y 297 mujeres.

9.000 casos a nivel provincial

Más de 9.000 personas -9.094 en concreto- fueron atendidas el año pasado por los equipos coordinados por el Servicio Provincial de Adicciones de la Diputación de Cádiz.

De estas, 3.096 son personas que iniciaron tratamiento, incorporándose así al sistema de atención en alguno de los centros de esta red provincial desde los que se presta asistencia multidisciplinar. Esta actividad de la Diputación se consolida así como un recurso esencial de atención pública y universal en la provincia.

La mayoría de los inicios de tratamiento están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, como cocaína, heroína o benzodiacepinas, con un total de 2.060 personas.

A continuación, se sitúan los problemas derivados del consumo de alcohol (735 personas), el juego (137 personas) y el tabaco (104 personas).

Otras 28 personas han requerido asistencia por primera vez durante el año 2025 para afrontar problemas que son consecuencia de las llamadas “adicciones sin sustancia”: videojuegos (10 personas), móvil (7), sexo (7), compras (2 personas) e internet (2).

En cuanto al sexo de estas más de 3.000 personas usuarias, que iniciaron tratamiento, 2.481 son hombres y 615 son mujeres.

En relación a los datos totales, el 83 por ciento de las 9.094 personas atendidas en 2025 son hombres.

De estos, 6.147 tienen entre 31 y 65 años. Este tramo de edad también es el que requiere más atenciones en el caso de las mujeres, alcanzando las 1.375 (el 81 por ciento de las atendidas).

Menores de 18 años se atendieron a 96 personas, 80 de sexo masculino y 16 del femenino.

El Servicio Provincial de Adicciones, perteneciente al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Diputación de Cádiz, desarrolla su actividad a través de cuatro departamentos: Prevención, Incorporación Social, Gestión de Centros y Asistencial.

Coordina una red provincial compuesta por 16 Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de las Drogodependencias adscritos directamente a la Diputación, uno municipal, tres equipos de apoyo a las instituciones penitenciarias y otro a una entidad social.

Los datos relativos a las atenciones contra adicciones por centro o equipo durante 2025 son los siguientes:

CTA Cádiz: 1.362 personas (1.087 hombres y 275 mujeres)

CTA Algeciras (presta atención a las poblaciones de Tarifa, Algeciras y Los Barrios): 900 personas (698 hombres y 202 mujeres)

CTA Jerez (atiende a poblaciones de Jerez y San José del Valle): 1.195 personas (1.002 hombres y 193 mujeres)

CTA El Puerto de Santa María: 325 personas (258 hombres y 67 mujeres)

CMD Rota (municipal): 107 personas (93 hombres y 14 mujeres)

CTA La Línea de la Concepción (presta atención a las poblaciones de La Línea, San Roque, Jimena, San Martín del Tesorillo y Castellar de la Frontera): 891 personas (708 hombres y 183 mujeres)

CTA Sanlúcar de Barrameda (atiende a las poblaciones de Sanlúcar, Chipiona y Trebujena): 642 personas (530 hombres y 112 mujeres)

CTA Chiclana: 439 personas (361 hombres y 78 mujeres)

Instituciones penitenciarias Puerto II: 473 hombres (no hay mujeres)

Instituciones penitenciarias Botafuegos: 285 personas (213 hombres y 72 mujeres)

Proyecto Hombre Jerez: 353 personas (297 hombres y 56 mujeres)

CTA Puerto Real: 410 personas (311 hombres y 99 mujeres)

CTA San Fernando: 849 personas (631 hombres y 218 mujeres)

Instituciones penitenciarias Puerto I: 6 hombres

CTA Juego Algeciras: 71 personas (65 hombres y 6 mujeres)

CTA Barbate (atiende a las poblaciones de Barbate y Vejer): 261 personas (210 hombres y 51 mujeres)

CTA Conil de la Frontera: 127 personas (102 hombres y 25 mujeres)

CTA Alcalá de los Gazules: 100 personas (87 hombres y 12 mujeres)

CTA Villamartín (atiende a las poblaciones de Villamartín, Bornos, Espera, Puerto Serrano, Arcos de la Frontera y Algar): 505 personas (443 hombres y 62 mujeres)

CTA Ubrique (atiende a las poblaciones de Benaocaz, El Bosque, Grazalema, Prado del Rey, Villaluenga del Rosario y Ubrique): 137 personas (121 hombres y 16 mujeres)

CTA Algodonales (Algodonales, Olvera, Alcalá del Valle, Setenil, Zahara de la Sierra, El Gastor y Torre Alháquime): 85 personas (75 hombres y 10 mujeres).

¿Qué ofrece el Servicio Provincial de Adicciones de la Diputación de Cádiz y cómo solicitar ayuda?

El Servicio Provincial de Adicciones realiza su atención desde un enfoque biopsicosocial, gracias a la labor de equipos técnicos multidisciplinares formados por profesionales de trabajo social, medicina, psicología, auxiliares de clínica y personal administrativo.

La gestión del servicio es directa y pública, y el acceso es universal: cualquier persona puede solicitar cita y será atendida, inicialmente, en una cita de acogida con un profesional del servicio.

El perfil de las personas atendidas es diverso, si bien el Servicio Provincial de Adicciones ha observado un aumento significativo de los casos con patología dual, es decir, personas que presentan de forma simultánea un trastorno psicológico y un problema de adicción.

De hecho, más de 500 personas reciben atención coordinada por los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) y las Unidades de Salud Mental, gracias a una estrecha colaboración entre ambos dispositivos, que incluye reuniones presenciales periódicas para la gestión conjunta de casos.

Asimismo, los CTA cuentan con un programa de asesoramiento jurídico gratuito, desarrollado en colaboración con la entidad ENLACE, que pone a disposición del servicio a dos juristas especializados. Este recurso está dirigido a personas con problemas de adicción que presentan dificultades legales. En 2025 se prestó atención a 800 personas en este ámbito específico.

Por otro lado, los CTA facilitan la derivación a recursos terapéuticos residenciales, como comunidades terapéuticas, viviendas de supervisión al tratamiento, unidades de desintoxicación hospitalaria o viviendas de supervisión a la reinserción. En total, se han realizado 580 derivaciones a estos recursos especializados.

El Servicio Provincial de Adicciones también está impulsando una red de prevención, que se está implantando de forma progresiva en todos los equipos. A través de esta red se desarrollan actividades de concienciación, promoción de la salud, coordinación interinstitucional y divulgación. La idea es reforzar la prevención como eje fundamental en la intervención en adicciones