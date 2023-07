Se vende el bar junto a la estación de trenes tras 94 años abriendo al público

Junto a la estación de trenes de Jerez abre sus puertas desde hace 94 años el 'Bar Pequeñito'. Hay quien lo considera parte incluso de la estación, siendo parada para muchos viajeros que antes o después de montarse en el tren deciden comer algo "muy rico".

Su propietario, Fernando Antonio Alfonso Fernández, vende la finca completa. Cierra así a una larga etapa profesional y personal, en la que han ganado los buenos momentos. "En cuanto terminaba el colegio me venía corriendo al bar con mi tío. Poco antes de los 18 años me hice cargo de todo y voy a cumplir 63 años. Ya es hora de descansar", confiesa el hostelero.

El 30 de julio de 1992 los jerezanos estaban pendientes de los recién inaugurados Juegos Olímpicos de Barcelona y Fernando firmaba finalmente el contrato de compraventa. La finca era propiedad de González Byass y cuando quiso venderla al primero que preguntaron fue al inquilino. A Fernando. Y no lo dudó.

"El bar tiene 94 años. Y ha pasado por dos personas antes (una su tío) antes de que yo lo cogiera en 1979. Era un niño pero esto me gusta", remarca. "Por aquí han pasado muchísimas personas conocidas, el último hace unos días que fue Carlos Herrera. Pero en este bar ha comido el bueno, el malo, el banquero, el ratero, la familia completa... Todos. En estos años he tenido más buenos momentos que malos y de hecho, tengo amistades de aquí", añade el empresario.

Uno de los productos 'estrella' de Fernando en su carne mechada, receta que le enseñó su madre que debía cocinar como los ángeles. El menudo, la berza, la carne con tomate, costillas, el adobo, montaditos... La carta de siempre que no falla. "No me arrepiento de nada, hay que luchar por todo, pero toca vender. Lo dejo porque son muchos años y aunque me encanta, es hora de cambiar. Lo he disfrutado mucho, no he bajado la guardia en ningún momento. Espero encontrar comprador, pero mientras llega seguiré aquí. Este bar m94 añe ha dado la vida siempre", confiesa.