Bares de Jerez que dan la bienvenida a los viajeros de la estación: "Comida excelente y el servicio aún mejor"

Muchas personas se dirigen cada día a su lugar de trabajo, estudio o de ocio en tren o autobús. Unas llegan a Jerez y otras toman estos medios de transporte para dirigirse a los diferentes lugares de destino. Para las que se toman el primer café del día o el de la sobremesa, aquellas que quieren matar el gusanillo o tener un primer contacto con esta ciudad, a continuación mencionamos algunos de los bares y restaurantes más próximos a la plaza de la Estación para que tomes el día con buen sabor de boca.

Bar El Pequeñito. / Bar El Pequeñito

El Pequeñito

Lugar ideal para desayunar, tapear o tomar un refrigerio. Este bar, abierto por primera vez en 1929, perteneció a González Byass. Tras más de 45 años al frente de El Pequeñito, Fernando Antonio Alfonso Fernández pasó el relevo a Luz María Córdoba y Paola Rey. Ambas han seguido la estela del mítico bar, manteniendo su esencia de siempre y añadiendo un toque moderno. En la acrualidad sigue siendo parada obligatoria de los viajeros. “Comida excelente y el servicio aún mejor. Nos ha contado la camarera que acaban de abrir, no hemos podido desayunar mejor y salir más contestas, cien por cien recomendado”, reseña Beatriz. “Parada obligatoria de la estación. Todo lo que pidas está bueno. La atención es agradable y muy barato. 5 montados de jamón, 2 de sardinas ahumadas, 5 raciones de chicharrones, cervezas, refrescos... 50€. En Madrid serían más de 100€”, detalla Juan Pedro.

Plato de El Bodegón.

El Bodegón

Desayunos, meriendas. Churros y porras, tentadoras tartas, chocolate caliente, tapas y comida casera, ricas ensaladas, paellas por encargo y bocadillos increíbles. Además, cuenta con opciones sin gluten. Seguro que encuentras algo muy apetecible. Famosa es su 'pizza porra'. Puedes ver el fútbol en la terraza. "Muy recomendable. El mejor lugar frente a la estación de tren de Jerez para desayunar antes de un viaje. Tostas riquísimas y un lugar donde la eficacia y amabilidad priman. Alucinamos lo rápidos q son!! Volveremos", comenta Ana junto a una valoración de cinco estrellas.

El Andén.

Bar El Andén

Elaboran bocatas espectaculares, tapas y montaditos. Porras y churros con cremas de ferrero, chocolate blanco o nutella. En definitiva, ofrece desayunos y meriendas espectaculares para todos los gustos y puedes disfrutarlos en la terraza. "Típico bar donde los churros y el café están buenísimos. Está muy cerca de la estación así que visita obligada antes de coger el tren. Destacar los vasitos de chocolate blanco o negro para acompañar las porras o churros", opina Amira.

Bar Santa Ana.

Bar Santa Ana

"Muy bien sitio para comer y desayunar, en la misma plaza de la estación, una vista magnífica a nuestra histórica estación de ferrocarril junto a la estación de autobuses, la comida es muy buena y la relación calidad precio está garantizada, lo recomiendo", opina Jesús sobre el Bar Santa Ana. La carta contempla platos locales, bocadillos, sandwiches y hamburguesas.