Dónde tapear en el centro de Jerez “bueno, bonito y barato” antes de acabar el verano

Aún queda verano por delante, aunque la mayoría concluye sus vacaciones como muy tarde a finales de agosto. Por eso, si te apetece comer en el centro de Jerez tapas, medias y raciones de jerezanas maneras, sólo o con amigos para despedir el verano, aquí van algunas propuestas.

la Tasquita de Aladro. Jerez. / Estela Cabral Alba

La Tasquita de Aladro

En su amplia terraza ubicada en la plaza Aladro, se degustan de maravilla algunas tapas diferentes y otras más tradicionales. Sorprenden el carpaccio de pulpo o la ensaladilla de brócoli, sí han leído bien, entre otros platos. “Una elección excelente si quieres comer bueno, bonito y barato”, comenta Ana Cecilia.

Tabanco Cruz Vieja. Jerez. / Verónica

Tabanco Cruz Vieja

En calle Barja, 1, en el barrio de San Miguel se encuentra este establecimiento. Elaboran tapas ricas y tradicionales albóndigas con salsa, tortillón, chocos, bravas, huevas... Es un local acogedor con espectáculos de flamenco, así como de otros géneros, que completan la experiencia gastronómica. Según comenta José Ignacio en una reseña, se trata de "un magnífico lugar de flamenco en vivo, buenas raciones y gran ambiente”.

La Abacería. Jerez. / abacería Cruz Vieja

La Abacería Cruz Vieja

La céntrica calle Ramón de Cala acoge esta típica tasca jerezana. El local y su decoración evocan historia y esencia. Todo eso sumado a tapas tradicionales exquisitas y llenas de sabor, logran que sus clientes repitan. El albondigón con piñones es un obligatorio, así cómo los chicharrones, las patatas aliñadas… “No visitarla debería ser considerado un delito”, afirman en una de las reseñas de Google.

Los Niños del Espartero. Jerez. / Los Niños del Espartero

Los Niños del Espartero

“Abusando del recetario local para que huela rico toda la Alameda del Banco”, es la carta de presentación de Los Niños del Espartero, inaugurado en octubre del 2024. Cocina sencilla y tradicional con toques innovadores. Su oferta es reducida, basada en platos elaborados con buenos productos y riquísimos al paladar. Chocos, papada, ensaladilla de gambas, tortilla de patatas, un cachopo enorme, pinchitos morunos de llanto gordo, pan pita artesano y montaña de Tzatziki y otras especialidades entre panes.

Una de las tostas de Matipén, en Jerez.

Matipén

Local ubicado en calle Porvera que da a la famosa calle Ciegos. Inaugurado el pasado 20 de junio, esta taberna ofrece una carta sencilla, “sin complicaciones”, basada en productos locales: tostas, conservas, montaditos y chacinas, tapas frías y calientes. Son especialistas en vinos de Jerez.