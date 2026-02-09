Jerez arranca el año con una subida del 9,6% en el precio del alquiler

Anuncio de una vivienda en alquiler en un bloque de pisos

La ciudad de Jerez de la Frontera ha arrancado este 2026, con respecto al año anterior, con una subida del 9,6% en el precio medio de una vivienda en alquiler.

Esta variación interanual registrada en enero, (un 4,6% más en su variación mensual) deja el importe del metro cuadrado para un vivienda de este tipo en 11,22 euros, casi ocho euros más barato que la cifra más alta anotada en Andalucía, que fue la localidad malagueña de Estepona con 19,06 euros.

Todos estos datos han sido revelados este lunes 9 de febrero por el portal inmobiliario Fotocasa, que publica un completo estudio del mercado nacional y regional en su renovado Índice Inmobiliario.

El precio medio del alquiler sube un 6,3% en Andalucía en doce meses

Andalucía arranca este 2026 con una nueva subida interanual en el precio de la vivienda en alquiler.

El precio del alquiler sube un 1,7% en su variación mensual y un 6,3% en su variación interanual, situando su precio en 11,87 euros el metro cuadrado al mes en enero. La variación interanual de Andalucía (6,3%) es la más baja detectada en el último año.

Si analizamos los precios del alquiler respecto a los de hace un año, se observa que en 14 de las 17 comunidades se incrementa el precio interanual en enero. Las comunidades autónomas con incrementos de mayor a menor son:

Castilla-La Mancha (17,1%), Canarias (9,3%), Asturias (9,0%), Cantabria (8,0%), Cataluña (7,9%), Extremadura (7,4%), Castilla y León (7,1%), Comunitat Valenciana (6,6%), Andalucía (6,3%), Región de Murcia (6,2%), Aragón (6,2%), Galicia (5,0%), País Vasco (3,7%) y Baleares (1,3%). Por otro lado, las regiones con descenso son: Navarra (-7,3%), Madrid (-3,3%) y La Rioja (-2,0%).

Listado de comunidades autónomas con las viviendas más caras para el alquiler

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cinco con precios superiores a los 15,00 €/m2 al mes son:

Madrid con 20,20 €/m2 al mes, Cataluña con 19,86 €/m2 al mes, Baleares con 18,57 €/m2 al mes, País Vasco con 17,41 €/m2 al mes y Canarias con 15,25 €/m2 al mes.

Le siguen, Comunitat Valenciana con 13,80 €/m2 al mes, Cantabria con 12,43 €/m2 al mes, Navarra con 12,09 €/m2 al mes, Andalucía con 11,87 €/m2 al mes, Asturias con 11,69 €/m2 al mes, Aragón con 11,21 €/m2 al mes, Galicia con 10,09 €/m2 al mes, Región de Murcia con 9,96 €/m2 al mes, Castilla y León con 9,75 €/m2 al mes, La Rioja con 9,68 €/m2 al mes, Castilla-La Mancha con 8,75 €/m2 al mes y Extremadura con 7,42 €/m2 al mes.

Datos por provincias andaluzas

En seis de las ocho provincias con variación interanual se incrementa el precio de la vivienda en alquiler en enero de 2026, según el Índice Inmobiliario Fotocasa.

El orden de las provincias con los incrementos interanuales de mayor a menor es: Jaén (9,0%), Huelva (8,2%), Málaga (7,2%), Cádiz (6,6%), Córdoba (4,9%) y Granada (4,4%).

Las provincias con precios de mayor a menor son: Málaga con 16,03 €/m2 al mes, Sevilla con 12,84 €/m2 al mes, Cádiz con 11,71 €/m2 al mes, Huelva con 10,93 €/m2 al mes, Granada con 10,31 €/m2 al mes, Almería con 9,04 €/m2 al mes, Córdoba con 8,62 €/m2 al mes y Jaén con 6,57 €/m2 al mes.

Datos por municipios andaluces

En el 71% de los 58 municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. El orden de las ciudades de mayor o menor incremento interanual es:

Las Gabias (36,5%), La Línea de la Concepción (19,5%), Chiclana de la Frontera (18,4%), Punta Umbría (16,8%), Ayamonte (16,5%), Fuengirola (14,0%), Benahavís (13,6%), Motril (13,3%), Islantilla (12,9%), Rincón de la Victoria (12,7%), Jaén capital (11,7%), Estepona (11,3%), San Fernando (11,3%), Sanlúcar de Barrameda (10,7%), Vélez-Málaga (10,6%), Rota (10,4%) y Conil de la Frontera (10,2%).

Jerez de la Frontera con ese 9,6% queda en el puesto diecinueve de este listado

En cuanto al precio por metro cuadrado en enero, vemos que once municipios sobrepasan los 15,00 €/m2 al mes y son:

Estepona con 19,06 €/m2 al mes, Benahavís con 18,71 €/m2 al mes, Marbella con 17,97 €/m2 al mes, Torremolinos con 17,34 €/m2 al mes, Fuengirola con 16,95 €/m2 al mes, Benalmádena con 16,79 €/m2 al mes, Málaga capital con 16,15 €/m2 al mes, Casares con 16,03 €/m2 al mes, Mijas con 15,74 €/m2 al mes, Nerja con 15,44 €/m2 al mes y Islantilla con 15,09 €/m2 al mes.

Por otro lado, las cinco ciudades en donde el precio del alquiler por metro cuadrado más económico es: Baeza con 4,64 €/m2 al mes, Cazorla con 5,60 €/m2 al mes, Andújar con 5,66 €/m2 al mes, Linares con 6,83 €/m2 al mes y Ronda con 7,04 €/m2 al mes.