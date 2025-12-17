Belén Viviente en el Colegio San José - Fundación Xafer de Jerez
Alumnos de Primaria de 3, 4 y 5 años conforman un Nacimiento en el que no falta el pesebre con el Niño Jesús y los Reyes Magos.
El centro educativo también ha montado un Belén con figuras de Playmobil.
El Belén de Playmobil del Colegio San José abre las puertas al público
El Belén Viviente del Colegio San José - Fundación Xafer cobró vida esta mañana en las instalaciones del centro educativo con la participación de alumnos de 3, 4 y 5 años de Primaria que conformaron un Nacimiento en el que no faltaron detalles en el pesebre, con un bebé de poco meses, y la presencia de Sus Majestades los Reyes Magos.
Los pequeños iban vestidos de hebreos y según el color de la ropa, se distribuyeron en distintas profesiones.
Así, los panaderos de dedicaron a amasar pan durante la escenografía del Belén Viviente mientras que los agricultores plantaban, recogían y pesaban las verduras.
Los pescadores pescaron sus peces en el río y las lavanderas lavaban y tendía la ropa. También destacaron los carpinteros, que se empleaban con sus herramientas para montar piezas de madera mientras que los alfareros modelaron plastilina como si fuese barro o cerámica.
Y por supuesto, no faltaron los pastores que cuidaban a su rebaño de ovejas.
Belén de Palymobil
Además, la Asociación Fieles de San José, perteneciente al Colegio San José - Fundación Xafer , montó un Belén de Playmobil "tan original como entrañable". El montaje, minuciosamente preparado por miembros de la entidad, destaca por su amplitud, su riqueza visual y su capacidad para transformar el imaginario tradicional del Belén en un formato moderno, colorido y sorprendente.