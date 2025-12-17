El tiempo
Adiós lluvias, hola frío
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda

Belén Viviente en el Colegio San José - Fundación Xafer de Jerez

Alumnos de Primaria de 3, 4 y 5 años conforman un Nacimiento en el que no falta el pesebre con el Niño Jesús y los Reyes Magos.

El centro educativo también ha montado un Belén con figuras de Playmobil.

El Belén de Playmobil del Colegio San José abre las puertas al público

Jerez, 17 de diciembre 2025 - 12:11

El Belén Viviente del Colegio San José - Fundación Xafer cobró vida esta mañana en las instalaciones del centro educativo con la participación de alumnos de 3, 4 y 5 años de Primaria que conformaron un Nacimiento en el que no faltaron detalles en el pesebre, con un bebé de poco meses, y la presencia de Sus Majestades los Reyes Magos.

Los pequeños iban vestidos de hebreos y según el color de la ropa, se distribuyeron en distintas profesiones.

Así, los panaderos de dedicaron a amasar pan durante la escenografía del Belén Viviente mientras que los agricultores plantaban, recogían y pesaban las verduras.

Los pescadores pescaron sus peces en el río y las lavanderas lavaban y tendía la ropa. También destacaron los carpinteros, que se empleaban con sus herramientas para montar piezas de madera mientras que los alfareros modelaron plastilina como si fuese barro o cerámica.

Y por supuesto, no faltaron los pastores que cuidaban a su rebaño de ovejas.

Belén de Palymobil

Además, la Asociación Fieles de San José, perteneciente al Colegio San José - Fundación Xafer , montó un Belén de Playmobil "tan original como entrañable". El montaje, minuciosamente preparado por miembros de la entidad, destaca por su amplitud, su riqueza visual y su capacidad para transformar el imaginario tradicional del Belén en un formato moderno, colorido y sorprendente.

Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
1/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
2/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
3/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
4/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
5/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
6/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
7/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
8/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
9/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
10/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
11/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
12/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
13/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
14/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
15/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
16/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
17/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
18/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
19/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
20/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
21/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
22/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
23/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
24/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
25/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
26/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
27/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
28/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
29/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
30/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
31/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
32/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
33/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
34/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
35/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda
Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez
36/36 Belén viviente en el Colegio San José Fundación Xafer de Jerez / Manuel Aranda

También te puede interesar

Lo último

stats