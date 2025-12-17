Belén Viviente en el Colegio San José - Fundación Xafer de Jerez

El Belén Viviente del Colegio San José - Fundación Xafer cobró vida esta mañana en las instalaciones del centro educativo con la participación de alumnos de 3, 4 y 5 años de Primaria que conformaron un Nacimiento en el que no faltaron detalles en el pesebre, con un bebé de poco meses, y la presencia de Sus Majestades los Reyes Magos.

Los pequeños iban vestidos de hebreos y según el color de la ropa, se distribuyeron en distintas profesiones.

Así, los panaderos de dedicaron a amasar pan durante la escenografía del Belén Viviente mientras que los agricultores plantaban, recogían y pesaban las verduras.

Los pescadores pescaron sus peces en el río y las lavanderas lavaban y tendía la ropa. También destacaron los carpinteros, que se empleaban con sus herramientas para montar piezas de madera mientras que los alfareros modelaron plastilina como si fuese barro o cerámica.

Y por supuesto, no faltaron los pastores que cuidaban a su rebaño de ovejas.

Belén de Palymobil

Además, la Asociación Fieles de San José, perteneciente al Colegio San José - Fundación Xafer , montó un Belén de Playmobil "tan original como entrañable". El montaje, minuciosamente preparado por miembros de la entidad, destaca por su amplitud, su riqueza visual y su capacidad para transformar el imaginario tradicional del Belén en un formato moderno, colorido y sorprendente.