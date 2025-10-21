Dos bibliotecas escolares jerezanas, premiadas por la Consejería de Educación

Dos bibliotecas escolares de colegios jerezanos, CEIP La Marquesa y Manuel de Falla, han sido galardonadas por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía dentro de la VIII edición de los Premios para el reconocimiento a centros con buenas prácticas docentes en bibliotecas escolares y en el fomento de la lectura, realizadas en el curso 2024-2025.

En la categoría de Fomento de la lectura, el CEIP La Marquesa ha conseguido el primer premio, consistente en una dotación económica de 5.000 euros, por el proyecto La Bibliomarquesa. Este centro educativo ya sabe lo que es ser reconocido en estos premios, toda vez que en el curso 20/21 obtuvo el premio a las buenas prácticas docentes, en concreto, el tercer premio. La biblioteca escolar del CEIP La Marquesa arrancó oficialmente en el curso 2008/09 y desde entonces ha ido creciendo año tras año hasta convertirse en un lugar especialmente querido por el alumnado.

Para Noelia Sierra y Teresa Cabrera coordinan la biblioteca del centro, y aseguran que "recibir este primer premio ha sido una enorme alegría para toda la comunidad educativa del CEIP La Marquesa. Es el resultado de muchos años de ilusión, esfuerzo y trabajo conjunto para que la lectura no sea una tarea, sino una experiencia que emocione, despierte la imaginación y una a toda la escuela".

"Nuestra biblioteca, Bibliomarquesa, aunque es un espacio pequeño, es un lugar acogedor y lleno de magia, donde los libros se convierten en el punto de encuentro del aprendizaje, la creatividad y las emociones. A través de propuestas como el Bibliopatio, cuentacuentos, teatros, lectura sentida, clubes de lectura, los podcasts, retos lectores, pasaportes de lectura, tertulias , actividades intergeneracionales, lecturas en familia, edición de video cuentos con croma, entre otras muchas y el trabajo interdisciplinar que conecta lectura con otras áreas, estamos logrando que nuestro alumnado, desde los más peques hasta los de sexto de Primaria, se vayan acercando a la lectura con ilusión y muchas ganas. Las estadísticas realizadas avalan que el fomento del hábito lector ya es una realidad en nuestro centro. La lectura en Bibliomarquesa se siente, es una experiencia llena de vida, natural y compartida", explican.

Una imagen de la biblioteca del CEIP La Marquesa.

Uno de los proyectos más especiales ha sido el libro “Érase una vez un colegio”, escrito entre todo el alumnado y centrado en los valores que se viven en el día a día de nuestra sociedad. Gracias al periodista jerezano Rubén Guerrero, que le dio formato y coherencia, el resultado fue una obra colectiva que refleja el espíritu de La Marquesa. "Previamente veníamos de trabajar las emociones a través del teatro y prueba de ella, el precioso guiñol de madera que pintamos y decoramos con esta temática. También conectamos con nuestras raíces realizando el proyecto de Platero y Tú. Con el pudimos profundizar y conocer más sobre el burro andaluz", asegura Noelia.

Desde el centro se ha querido "agradecer profundamente el trabajo de toda la comunidad educativa —familias, profesorado y, sobre todo, al alumnado— por su implicación y entusiasmo, así como al equipo directivo, que siempre apoya cada propuesta y hace posible que los sueños cobren vida", además de "a nuestra Ampa, "que con su labor incansable hacen posible que las iniciativas propuestas se lleven a cabo. A todas las personas que nos donan sus tesoros para que otr@s los descubran. Sin su ayuda sería impensable. Desde forrar libros a montar un mercadillo".

Imagen apaisada de la biblioteca de La Marquesa.

Este curso llega también “ImaginArte”, un nuevo proyecto que unirá la pasión por la lectura con la creatividad artística del alumnado, transformando los libros en obras plásticas, teatrales y visuales. Conectando con el álbum ilustrado. Además, incluirá muchísimas novedades y títulos nuevos, cuidadosamente seleccionados y adaptados a los intereses y necesidades de cada niño y niña, para que todos encuentren su libro perfecto e inspiren sus propias creaciones. "Seguimos apostando fuerte por la innovación con nuestro catálogo virtual, que permite a toda la comunidad consultar, recomendar y descubrir lecturas desde cualquier dispositivo. Y como gran novedad, este año el alumnado podrá conocer a nuestra bibliotecaria virtual y usar la IA para preguntar aspectos sobre nuestro catálogo. Un paso más en la modernización de Bibliomarquesa", concluye su coordinadora.

Buenas prácticas en el Manuel de Falla

El otro centro jerezano reconocido ha sido el CEIP Manuel de Falla, que en la categoría de Buenas prácticas docentes, ha obtenido el tercer premio por el recibirá 1.000 euros. El colegio de la barriada de La Asunción ha convertido su biblioteca escolar en eje vertebrador de su Proyecto Educativo, ofreciendo, "una propuesta pedagógica sólida, creativa y profundamente comunitaria. De un simple servicio de préstamo ha evolucionado a convertirse en núcleo pedagógico que impulsa la lectura diaria, actividades internivelares, cine-debate y club de lectura, y que se abre a la innovación con Escape Rooms, proyectos interactivos, exposiciones, pódcast y acciones solidarias. Su fuerza reside en la implicación conjunta de alumnado, profesorado y familias, en la proyección al barrio. En suma, la biblioteca CEIP Manuel de Falla es un espacio central de recursos, aprendizaje y cohesión social, planificado con realismo y cariño, que da oportunidades, teje comunidad y deja huella en la vida del alumnado".

Imagen de una de las zonas de la Biblioteca Escolar del Manuel de Falla.

Su coordinadora, Sara Pina, ha admitido que este premio "supone una gran satisfacción para el centro porque hay que tener en cuenta que se presentan proyectos de colegios de toda Andalucía". En esta ocasión, el proyecto en sí estaba basado "en los personajes de los cuentos, que se habían salido de ellos y los niños tenían que encontrarlos".Para ello, tanto el claustro docente como la comunidad educativa organizaron una actividad "en la que nos disfrazamos y tejimos una bonita historia en torno a ello. Todo el mundo ha puesto su granito de arena para este reconocimieto".

Hay que recordar que la Biblioteca Escolar del Manuel de Falla cuenta con distintas áreas, una dirigidas a cuenta cuentos, otras a guiñol, a títeres pero sobre todo "tal y como me dijo la persona responsable de la biblioteca antes de que yo llegara, es el sitio en el que los niños que encuentran su lugar en el recreo que cuando no encuentran su sitio".

La comunidad educativa, implicada con el proyecto.

Sara Pina ha agradecido enormemente el trabajo de las familias, los docentes "y de un grupo de voluntarios que tengo, con alumnos de 3º a 6º que hacen una labor increíble, ya no sólo con la lectura, sino también con una zona de estudio cooperativo". De cara al curso actual, el centro está trabajando con el cuento de Pinocho "del que estamos estudiando sus valores y cuya película proyectaremos en la propia biblioteca".