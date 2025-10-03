Las bibliotecas escolares de Tomasa Pinilla, Sagrada Familia, Elena García Armada y Seritium, distinguidas en la Feria del Libro de Jerez

La Feria del Libro de Jerez ha acogido la entrega de los reconocimientos a las mejores bibliotecas escolares de la ciudad, un acto que ha puesto en valor el esfuerzo de los centros educativos por fomentar la lectura, la creatividad y la formación integral de su alumnado. El acto ha contado con la participación de los delegados municipales de Cultura, Francisco Zurita, y de Educación, Nela García, y con la presencia de miembros de la comunidad educativa.

En esta edición, los premiados han sido los colegios de Educación Infantil y Primaria, CEIP Tomasa Pinilla y CEIP Sagrada Familia, y los institutos de Enseñanza Secundaria, IES Elena García Armada e IES Seritium, por la calidad de sus proyectos de biblioteca, su capacidad de dinamización y la implicación del profesorado, alumnado y familias en iniciativas de fomento a la lectura, recibiendo cada uno de ellos un emblema honorífico y un lote de libros, por gentileza del Grupo Editorial SM.

Los delegados municipales han felicitado a los centros y han subrayado la importancia de las bibliotecas escolares como espacios vivos de aprendizaje e innovación, donde los libros conviven con nuevas herramientas digitales y se fomenta la autonomía intelectual de los estudiantes. Durante el acto, ambos representantes han agradecido a la Delegación Territorial de Educación, dirigida por José Ángel Aparicio, su respaldo y labor desarrollada en el proceso de estos reconocimientos, al tiempo que han recordado que este acto se integra de manera especial en el marco de la Feria del Libro, un espacio que convierte a Jerez en punto de encuentro literario y que refuerza el papel de la educación y la cultura en la sociedad actual, especialmente en el proceso de candidatura de Jerez al título de Capital Europea de la Cultura en 2031.