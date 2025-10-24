La boda perfecta comienza este fin de semana en Jerez con Bodasur 2025

El recinto ferial de IFECA de Jerez acoge del 24 al 26 de octubre la 21ª edición de Bodasur, el Salón de la Boda y la Comunión, que reúne a más de un centenar de empresas y profesionales del sector nupcial y de eventos familiares procedentes de toda la provincia de Cádiz y de distintos puntos de Andalucía. Con un aire renovado respecto a las anteriores ediciones, el evento se ha inaugurado de manera oficial con la presencia de Yessica Quintero, delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jerez; Juan García, presidente de ADECOSUR; y Carlos Landín, representante de la organización de Bodasur.

Durante el acto, Yessica Quintero destacó la importancia de que una feria como Bodasur "siga apostando por Jerez, una ciudad atractiva tanto para el comercio como para las celebraciones”. Subrayó además el impulso económico que genera este tipo de eventos: “Aquí tenemos más de cien empresas de toda la provincia promocionando bodas y comuniones, además de una destacada presencia de catering que ponen en valor la gastronomía jerezana, en línea con la recién conseguida Capital Española de la Gastronomía 2026”. La delegada quiso agradecer, en nombre del Gobierno municipal y de la alcaldesa María José García-Pelayo, “la confianza de los organizadores por elegir una vez más Jerez para celebrar Bodasur y por seguir apostando por las empresas locales”.

Por su parte, Juan García, presidente de ADECOSUR, recordó que la asociación mantiene un convenio de colaboración con la organización del evento con el objetivo de dar visibilidad a los comercios de la zona sur de Jerez, integrándolos en una feria que trasciende el ámbito local: “Queremos que los visitantes, no solo de Jerez sino de toda Andalucía, conozcan el potencial de nuestro comercio y perciban que la zona sur es una zona sana, amable y activa dentro de la ciudad”, señaló.

Finalmente, Carlos Landín, responsable de Bodasur, agradeció al Ayuntamiento de Jerez y a ADECOSUR su apoyo continuado a lo largo de las dos décadas de historia del evento. “Bodasur es ya la feria decana del sector nupcial en Andalucía, y competimos de tú a tú con las grandes citas de Sevilla o Málaga sin ningún tipo de complejo”, afirmó. Landín, quien destacó que el salón “permite a las parejas organizar su boda o comunión en un solo fin de semana, reuniendo en un mismo espacio todos los servicios y proveedores necesarios”. Asimismo, explicó que más de 1.000 parejas y 450 comuniones se han acreditado previamente para asistir, una cifra que confirma el interés creciente del público y de las empresas expositoras.

El organizador también hizo referencia al auge del turismo de bodas, un fenómeno en expansión que atrae a visitantes nacionales e internacionales a la provincia: “Cada vez más parejas eligen la costa gaditana para celebrar su enlace, desde Tarifa a El Palmar. Se están haciendo bodas espectaculares, incluso temáticas o al aire libre, que dejan millones de euros al año y generan un importante número de empleos directos e indirectos”.

Una feria llena de estilo, innovación y experiencias únicasBodasur 2025 se celebra del 24 al 26 de octubre en IFECA con una oferta que abarca todos los ámbitos del sector: moda nupcial e invitada, joyería, fotografía, decoración, agencias de viajes, música, peluquería, maquillaje, repostería, catering y wedding planners, entre otros muchos servicios.

La edición de este año apuesta por sorprender a las nuevas generaciones con propuestas originales y experiencias inmersivas. Entre las novedades destacan una empresa gaditana que organiza bodas en globo aerostático, una heladería artesanal sobre ruedas con estética vintage y la presencia del prestigioso Catering Medinaceli, patrocinador del evento.

El programa incluye pasarelas de moda nupcial e invitada el sábado 25, con diseñadores andaluces y nombres invitados como Lourdes Aguilar, que presentará en primicia sus colecciones para 2026. Tal como explicó Carlos Landín, “vendrán diseñadores de Córdoba y de Sevilla con colecciones del 26; es una novedad que queremos potenciar de cara al próximo año, creando una pasarela que muestre toda la moda andaluza y que sirva de escaparate para exportarla”. En este sentido, el organizador destacó que Bodasur pretende convertirse en una plataforma de impulso para la moda nupcial andaluza, reuniendo tanto a firmas consolidadas como a nuevos talentos del sector.

El domingo, la mañana estará dedicada a la pasarela de comunión, donde las familias podrán conocer de primera mano las tendencias más actuales en trajes y complementos infantiles, con propuestas que combinan tradición, comodidad y estilo para las próximas temporadas.

El público visitante podrá participar en numerosos sorteos y experiencias, entre ellos un viaje a Roma para dos personas, paseos a caballo por Jerez o vuelos en globo.

Con más de dos décadas de trayectoria, Bodasur se consolida como un referente en el calendario de ferias andaluzasy un motor económico para la ciudad. La edición anterior reunió a más de 1.500 adultos y 500 niños, y la organización prevé superar estas cifras este fin de semana.

“Bodasur es una feria que genera negocio real, empleo y movimiento económico para Jerez y su entorno. Es una oportunidad para que empresas locales hagan negocio dentro y fuera de la provincia”, recalcó Landín, quien adelantó que la feria seguirá potenciando la moda y la gastronomía andaluza en futuras ediciones.

Horarios de Bodasur 2025

Recinto Ferial IFECA (Jerez de la Frontera)

Viernes, 24 de octubre: 12:00 a 20:00 horas

Sábado, 25 de octubre: 11:00 a 20:00 horas

Domingo, 26 de octubre: 11:00 a 18:00 horas

Más información y acreditaciones en: www.bodasur.es