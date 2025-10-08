Bodasur Jerez se celebra del 24 al 26 de octubre en Ifeca

La delegada de Comercio y Consumo, Nela García, ha acompañado a los organizadores del ‘Salón de la boda & la comunión Bodasur 2025’ durante la presentación de una nueva edición que se celebrará del 24 al 26 de octubre en el recinto de Ifeca.

El ‘Salón de la boda & la comunión Bodasur’ cumple veintiún años de historia y se ha consolidado, a lo largo de su dilatada trayectoria, como una cita anual ineludible para parejas y familias que planean sus futuras celebraciones y para el amplio sector comercial que se relaciona con este tipo de eventos.

La delegada ha subrayado que “la cadena de valor que hay detrás de estas empresas genera un impacto económico en nuestra economía local incalculable”. “Estamos hablando de un sector que mueve millones de euros en la economía provincial y miles de puestos de trabajo, ofreciendo un servicio profesional y de referencia”, ha recalcado García.

Por su parte, Carlos Landín, organizador de ‘Bodasur’, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y ha respaldado el discurso de la delegada en relación con el dinamismo de este sector como motor económico provincial y ha indicado que “aproximadamente una boda en España, de media, son unos 24.000 euros de coste para una pareja”.

En este contexto, se ha resaltado el aumento de la demanda de enlaces matrimoniales que está experimentando Jerez por parte de parejas que son de fuera de la ciudad. Al hilo de este asunto, la delegada ha destacado “la cantidad de personas que vienen de otras zonas del país, e incluso de otras zonas de Europa, a casarse aquí. Y si se casan aquí es porque encuentran a los profesionales que le van a hacer ese día inolvidable. Son personas que vienen sólo para casarse, con lo cual también necesitan alojamiento, necesitan alojamiento para las familias... Es decir, que podríamos instaurar un ‘Turismo de bodas’, el sector del turismo de bodas también existe”.

De forma paralela, Carlos Landín también ha comentado que “es creciente el interés por celebrar bodas en la ciudad y en ello estamos trabajando, en ese turismo de bodas internacional incluso, que elige Cádiz, que elige la provincia para casarse”, asegurando que “es porque, además del clima y de los paisajes inigualables que tenemos, tenemos un abanico de profesionales muy importante”.

‘Bodasur’ pretende potenciar la experiencia de los visitantes con la incorporación de elementos que buscan sorprender y atraer a las nuevas generaciones de parejas y padres. Entre las novedades más destacadas se encuentra la mejora de la pasarela de moda que se potenciará con creadores noveles y reconocidos diseñadores andaluces.

Además, la oferta de proveedores, firmas y profesionales se amplía con propuestas originales para añadir un toque diferente a las celebraciones familiares. En este sentido, se contará con la participación de una empresa que realiza bodas en globo aerostático, food trucks de estética vintage o una heladería en furgoneta.

Con un centenar de expositores, que abarcan desde hostelería y moda hasta fotografía y viajes, este salón comercial se convierte en el escaparate perfecto para que las empresas den a conocer sus productos y servicios en una muestra que atrae a visitantes de la ciudad, de su entorno y de otras provincias andaluzas, contribuyendo a la dinamización de la economía de la zona.

Las parejas y familias que se encuentran inmersas en los preparativos de un día tan especial, tendrán al alcance de su mano las últimas tendencias en un mismo espacio, un salón que en su última convocatoria congregó a más de 1.500 adultos y 500 niños, esperando la organización que la afluencia sea superior en esta edición.

La presentación de ‘Bodasur’ ha sido el foro en el que también se ha dado a conocer a la empresa ‘Eventos La Cayetana’, aliada en la organización de esta feria comercial.

Horario de Bodasur 2025

El ‘Salón de la boda & la comunión Bodasur 2025’ tendrá los siguientes horarios:

Viernes, 24 de octubre: 12:00 horas a 20:00 horas.

Sábado, 25 de octubre: 11:00 horas a 20:00 horas.

Domingo, 26 de octubre: 11:00 horas a 18:00 horas.

Para más información y todo lo relacionado con acreditaciones, puede consultar la página web: bodasur.es.