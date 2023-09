The Macallan adquiere la tonelería Vasyma de Jerez e invierte en Coopers Oak

The Macallan y Vasyma anuncian que la firma del considerado mejor whisky de malta escocés del mundo, ha llevado a cabo la adquisición de la empresa de tonelería Vasyma, con sede en Jerez. Vasyma lleva más de 30 años suministrando botas de roble a The Macallan y a Edrington. Estas botas producidas artesanalmente por Vasyma se envinan con el jerez de la mejor calidad antes de ser transportadas al hogar de The Macallan en Speyside, Escocia, para ser llenadas con el whisky The Macallan y comenzar el largo proceso de maduración.

Como se sabe, los grupos Edrington (The Macallan) y Estévez formalizaron una alianza estratégica a través de la que la casa escocesa se garantiza la continuidad del envejecimiento de su Single Malt Scotch Whisky en botas envinadas con vinos de Jerez -'Sherry Casks'- del mayor prestigio y calidad.

Ambas compañías precisaron que mediante esta alianza, los vinos de Jerez y aperitivos de la marca ultra premium Valdespino, propiedad de Estévez, se incorporan al portfolio de Edrington para afianzar así su crecimiento con el respaldo de la capacidad de distribución y marketing de The Macallan en mercados internacionales claves. La elaboración de los vinos de Jerez se mantendrá a través del equipo del grupo bodeguero jerezano, liderado por su CEO, José Ramón Estévez.

Además de la adquisición de Vasyma, The Macallan también se ha asociado, participando en una empresa conjunta, con Coopers Oak LLC, con sede en Ohio, EE.UU., el principal proveedor de Vasyma de duelas de madera de roble americano de alta calidad para la fabricación de botas, un hecho que garantiza aún más el suministro de roble para la marca. Coopers Oak está liderada por Rick y Eric Farmer.

Igor Boyadjian, director general de The Macallan, describió la adquisición como "una inversión que enriquece la sólida relación entre The Macallan y Jerez".

Boyadjian dijo expresamente que “Vasyma ha sido un valioso proveedor de botas de roble de la más alta calidad para The Macallan durante más de tres décadas. Seleccionamos a mano botas de roble envinadas con vino de Jerez por la riqueza y complejidad que aportan a nuestro excepcional whisky escocés. La adquisición de Vasyma es un paso lógico y una muestra más que consolida nuestra búsqueda de una artesanía incomparable y de la verdadera maestría del whisky”.

“Nuestra inversión en Vasyma también se basa en nuestra relación cada vez más fuerte con la comunidad jerezana y con nuestros muy apreciados proveedores de la industria del vino de Jerez, lo cual desempeña un papel sumamente importante en la calidad de The Macallan”, añadió el director general de The Macallan.

Vasyma, dirigida por su director general, Ventura Núñez, se fundó en 1987, forjándose una reputación como una de las principales tonelerías de Jerez especializada en la elaboración de botas para los sectores del whisky escocés, del vino de Jerez y del Brandy. La experiencia y el saber hacer del equipo de Vasyma se mantendrán gracias a la continuidad del liderazgo de Núñez y su actual equipo directivo.

Ventura Núñez afirmó que tanto él como sus socios están encantados de vender la empresa a The Macallan. Dijo expresamente que “The Macallan es famoso en todo el mundo por su calidad y a Vasyma le espera un futuro prometedor como parte de un negocio que tiene una conexión tan fuerte con la gente y los artesanos de Jerez”.

Asimismo, expresó que “trabajamos con The Macallan desde hace más de 30 años y estamos encantados de convertirnos en socios y trabajar juntos para apoyar el continuo éxito de este increíble whisky escocés”.

Scott McCroskie, consejero delegado de Edrington, subrayó que “las botas de alta calidad de Vasyma, elaboradas con el roble suministrado por los expertos de Coopers Oak, han desempeñado un papel fundamental en la historia y el éxito de The Macallan. Estamos deseando trabajar más estrechamente que nunca con estos magníficos equipos de artesanos de Jerez y Ohio mientras seguimos haciendo crecer tanto nuestra marca como la calidad de nuestra cadena de suministro”.