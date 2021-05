God save the sherry

El enólogo de González Byass, Antonio flores, contaba en una entrevista reciente publicada en este periódico –ver contraportada de Diario de Jerez, 10 de abril de 2020– que la ‘sherry revolution’ empezó en Reino Unido, fruto del trabajo de muchos años de las bodegas y el Consejo Regulador.

Aquella revolución silenciosa que luego se trasladó a Jerez, donde “hoy día es una realidad palpable” que, según Flores, puede apreciarse en el auge de los tabancos y del consumo asociado de estos vinos entre los jóvenes, se torna ahora en un sonoro éxito en tierras británicas, donde los principales medios de comunicación y la prensa especializada se hacen eco del milagro del sherry, al que muchos daban por muerto hasta que la pandemia lo resucitó.

“El jerez ha sido el ganador inesperado del confinamiento”, publicó la prestigiosa revista The Drink Business, que augura grandes momentos para el vino de Jerez, al que no escatiman elogios otros medios como la BBC y The Times, por citar alguno.

"Va como una flecha", señala González Byass sobra la marcha del jerez en Reino Unido, donde los medios hablan del "ganador inesperado de la pandemia"

Es curioso que en un contexto tan adverso en España, donde el consumo de vino se ha visto seriamente perjudicado por el cierre de la hostelería y la cancelación de eventos y fiestas sociales como las ferias de primavera, el sherry haya encontrado en Reino Unido terreno abonado para volar, pues tal y como señala Martin Skelton, director general de González Byass UK, “el jerez va como una flecha”.

Los estudios realizados por distintas bodegas del Marco de Jerez con presencia en el mercado británico han detectado un cambio de hábitos de consumo, centrado en el hogar, detrás del fuerte repunte del 60% de las ventas experimentado por el sherry hasta marzo, que se traduce en el total acumulado móvil (TAM) del último año, que coincide con el primer año de la pandemia, en un aumento del 28%. En números redondos, las salidas de bodegas hacia Reino Unido en los últimos doce meses rondan los 10,2 millones de euros, cifra que supera con creces el resultado de los dos años precedentes frente a la caída del 13,8% registrada en España en el mismo periodo, con un volumen es su caso inferior a los 10 millones de litros.

"Hace años que venimos apreciando el interés en Reino unido por el jerez; cuanto más raro y especial, más interés despierta"

El rebrote coincide con la campaña de promoción, en fase de licitación, que el Consejo Regulador desarrollará en el mercado británico con el apoyo de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior –Extenda– y que, según Skelton, “llega en el mejor momento, porque todo suma”.

El responsable de la casa del Tío Pepe en Londres facilita algunos datos que avalan el renovado interés de los británicos por los vinos de Jerez, a los que el estudio Drinks Market Retail, que abarca tanto la hostelería como la alimentación, confirma como la categoría que marcó tendencia el año pasado, por encima incluso de la cerveza y de las bebidas espirituosas como el whisky.

Los embarques de González Byass a Reino Unido en los últimos doce meses, en este caso hasta febrero, crecieron un 22%; el Tío Pepe registró una subida el año pasado del 23% en el canal alimentación y otras marcas como Amontillado Viña AB, Palo Cortado Leonor, Néctar PX y la gama de vinos VORS duplicaron sus ventas en el mismo periodo.

“Cuanto más caro y especial, más interés despierta”, indica Skelton, quien asegura que “los británicos han elegido el vino de Jerez como bebida para consumir en casa y muchas personas, sobre todo jóvenes que han vuelto a vivir con sus padres durante la pandemia, han descubierto estos vinos u otros tipos que desconocían antes”.

Martin Skelton, director general de González Byass UK "Los hábitos de consumo tardan mucho tiempo en cambiar; confiamos en mantener la tendencia"

El jerez es un vino único, inimitable, que no tiene competidor, afirma Skelton, quien apunta que “en González Byass sabemos que las modas vuelven, por lo que no estamos sorprendidos, pero sí encantados porque percibimos que ha llegado –o mejor dicho vuelto– el momento del jerez” y “confiamos en que se mantenga la tendencia, porque los hábitos de consumo tardan mucho tiempo en cambiar”.

Jamie Matthewson, jefe de compras de Waitrose, entre las principales cadenas de distribución del Reino Unido que tiene una gama de jereces impresionante, comparte la percepción de González Byass, ya que a principios de año situó al sherry entre las tres categorías de bebidas que más van a crecer.

El aumento del interés por el jerez en Reino Unido no es nuevo, “hace años que lo venimos apreciando”, indica el responsable de la oficina de González Byass en Londres, quien recuerda la gran expectación que generó la presentación de la primera saca del Tío Pepe en Rama, hace 12 años –González Byass, precisamente, puso el pasado martes a la venta la nueva saca de Tío Pepe en Rama en el mercado británico con todo vendido de antemano–. “Desde entonces –prosigue Skelton– el jerez también está en la hostelería, en las cartas de los restaurantes estrella Michelin que son un gran escaparate y que han introducido a mucha gente en su consumo”.