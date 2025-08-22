La bolsa de mecánicos de los autobuses urbanos convocada de manera urgente queda desierta

Comujesa, la empresa municipal que gestiona varios servicios públicos municipoales, ha tenido que declarar desierta la bolsa de empleo que había creado con carácter extraordinario para dotar de más mecánicos a los autobuses urbanos, una de las medidas previstas para tratar de mejorar esta prestación que sufre actualmente una de las peores situaciones de los últimos años debido a los problemas de la flota de vehículos por su antigüedad.

La mercantil municipal convocó a mediados de julio una bolsa de trabajo con carácter urgente para dotar de más mecánicos, con la categoria de oficial primero de taller, para este servicio. Al concurso se presentaron seis aspirantes, pero ninguno de ellos fue admitido en la resolución provisional puesto que la solicitud que presentaron no incluía alguna de la documentación requerida. Sin embargo, tras el periodo de presentación de alegaciones, solo dos de los aspirantes presentaron nueva documentación. Sin embargo, a la finalización de este trámite aún seguían sin cumplir los requisitos de la convocatoria, de ahí que haya tenido que ser declarada desierta la bolsa.

Esta situación ha sido hecha pública por Adelante Jerez que considera que esta situación "es una muestra más de la incapacidad de gestión y falta de previsión" del gobierno municipal, según ha explicado en un comunicado su portavoz, Carlos Fernández. A su juicio, esta circunstancia pone de relieve "la incapacidad del gobierno municipal para anticiparse a los problemas" y acusa "de improvisación" al delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar.

Por ello, critica que "no se haya implantado una planificación efectiva para resolver las carencias y haber contado con la plantilla de autobuses urbanos que son quienes conocen bien el estado del servicio y de los autobuses, más allá de la renovación parcial de la flota y demuestra una vez más poco interés en los servicios públicos". Fernández, crítica la convocatoria de contratación realizada en julio —considerado un momento poco oportuno— "y por tratarse de un contrato temporal, cuando la situación exige reforzar el personal de forma más estructural lo que refuerza que Pelayo no está por la labor de incrementar la plantilla de los autobuses urbanos".

Según Adelante, la situación actual de los autobuses urbanos en Jerez es "desesperante". "Hay menos unidades en servicio, las esperas se han alargado y los horarios se han reducido, lo que produce un malestar creciente entre las personas usuarias", agregó.