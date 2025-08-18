La enésima avería en un autobús corrobora la precariedad del transporte público en Jerez

En torno a mediodía de este lunes, un autobús urbano que cubre la línea 17, que conecta el centro de la ciudad con la zona de Montealto, ha sufrido una avería cuando se encontraba en la Rotonda de los Casinos. El vehículo no ha podido continuar su ruta por ahora por lo que los usuarios que se encontraban en su intenrior han tenido que bajarse y buscar otra alternativa de transporte.

No obstante, esta inicidencia corrobora una vez más la precariedad en la que se encuentra el transporte público jerezano debido a la antigüedad de su flota de vehículos. No en vano, según los datos recopilados por este medio, el vehículo que ha sufrido esta incidencia, de la marca Iveco, tiene una antigüedad de casi 25 años puesto que se matriculó en 2001.

Desde principios de julio, el servicio de autobuses urbanos ha sufrido un recorte por las innumerables incidencias de los vehículos, especialmente de los de la marca Otokar que han sido retirados de la circulación. De hecho, desde entonces se han reducido las frecuencias en la mayoría de las líneas que conforman la red municipal de transporte —se está aplicando los horarios habituales de las jornadas de los sábados— mientras se espera la llegada de 25 autobuses nuevos a lo largo del tercer trimestre del año con el que se pretende renovar, al menos, la mitad de la flota. La pretensión del ejecutivo municipal es, además, hacer otra licitación en los siguientes meses para que el servicio cuente con otros 25 a lo largo del próximo año.

De manera temporal, en anteriores semanas ha procedido al alquiler de varios vehículos para cubrir en parte la deficiencia de unidades que actualmente tiene este servicio municipal. Así, en un primer momento se alquilaron dos miniautobuses a la firma Grupo Empresarial Andaluz, la misma compañía que explota el servicio de transportes a las pedanías. Con posterioridad, se ha suscrito otro acuerdo con una firma vinculada al Grupo Avanza para el suministro de ocho vehículos, que estarán operativos hasta que la flota no cuente con nuevos autobuses. EStos vehículos deberán incorporarse al servicio de manera próxima.